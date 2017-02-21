黑琵、水雉若染禽 保種不撲殺

2017-02-21

台南市禽流感疫情擴大，至今有5病例場，其中官田水雉園區的1隻小水鴨檢出高病原的H5N6和H5N2，七股區台糖農場1隻野生環頸雉也被檢出高病原的H5N6和H5N2，離黑面琵鷺七股曾文溪口主棲地、頂山棲地不遠，對二級保育的台南市鳥水雉和一級保育鳥黑面琵鷺的安危憂心。南市農業局森保科長楊錦樹說，黑琵、水雉以保種為先，即使染病也不會撲殺，目前都無異狀，只能持續監控棲地，而在大量鳥類死亡應變計畫也將禽流感列入計畫中，屏科大和集集特生中心已建置負壓病房收治萬一感染禽流感的黑琵。

（圖文：記者楊金城）