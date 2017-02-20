H5N6疫禽燒不停 鵝也淪陷

2017-02-20

不僅禽種擴大 竹縣也出現案例

〔記者林惠琴、黃淑莉、王涵平、蔡孟尚／綜合報導〕國內H5N6禽流感疫情持續延燒，新竹縣首次出現案例，且連鵝也淪陷，代表疫情影響禽種擴大。

農委會統計，今年確診高病原性禽流感累計有五屠宰場、廿八禽場。其中，具有禽傳人風險的H5N6占兩屠宰場、八禽場，包含昨公布新增的宜蘭縣員山鄉一肉鴨屠宰場、嘉義縣東石鄉一鵝場等，也是繼鴨、雞後，首次在鵝身上檢出H5N6。

不過，防檢局長黃㯖昌指出，二○一五年禽流感重挫養鵝業，造成損失達九成，至今復養程度也僅約五、六成，新增確診感染H5N6的鵝場屬於小型禽場，共計撲殺六一○隻鵝，影響有限。

至於在非屠宰場、禽場的單一檢體案件中，迄今已送驗十五件，其中，七件確診高病原性禽流感，有六件為染上H5N6，包含昨新增的新竹縣湖口鄉棄置雞屍、台南市七股區死亡雉雞。新竹縣府農業處表示，已在新埔找到涉嫌棄置死雞的業者，也在雞場採樣，如確診為高病原性禽流感，將予撲殺。

地方則持續執行撲殺病禽。雲林縣東勢養雞場飼養紅羽土雞，檢驗出H5高病原禽流感陽性，一萬七千隻昨全部撲殺；台南下營蛋雞場確診H5N2，昨七千七百多隻蛋雞也予撲殺。

農委會將清查業者有無密閉飼養

值得注意的是，由於嘉義縣遭棄置鵝屍確診染上H5N6，回追源頭為東石鄉一間鵝場，黃㯖昌表示，將全面性清查養禽業者有無按規定採密閉式或非開放式飼養，違者開罰三萬至十五萬元，直言：「不這麼做，禽流感恐成台灣的宿命！」

另一方面，疾管署副署長羅一鈞昨表示，此波禽流感疫情迄今共監測五六一人，台南市有一人出現類流感症狀，所幸胸部Ｘ光檢查正常，流感快篩也為陰性，醫師診斷為感染黴漿菌，虛驚一場。