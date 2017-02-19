《謠言終結站》網傳「塑膠米」流通 農委會說假的啦
前言：
網路世界無遠弗屆，彈指之間發送的訊息，真假難分，導致口耳相傳，莫衷一是。《健康醫療版》即日起，推出《謠言終結站》專欄，提供讀者正確的飲食及醫藥相關訊息，讓大家吃得安心及放心。
記者林惠琴／台北報導
日前網路盛傳「現代有些米不是種出來的」的影片，直指市面上出現塑膠製成的米，引發不少民眾分享；對此，農委會澄清，網路影片的內容是假的，千萬不要輕易相信，更強調製作塑膠粒的成本比米粒高，相信沒有商人會這麼傻、做這種蠢事。
成本比米高出2成 不划算
農委會農糧署副署長林麗芳表示，網路流傳的假米影片是塑膠工廠製造聚丙烯塑膠粒的影片，並不是在做假米，雖然乍看之下很像，但製造一公斤的塑膠粒，成本比米高出兩成，怎麼樣都不划算，應該沒有人會做這種生意，且強調國內沒有流通塑膠米的情形，民眾不要誤信謠言。
林麗芳指出，要分辨真假白米其實不難，天然的米粒，每粒米因生長特性而略有不同，因此胚芽的缺口大小不一，也通常會有背溝，並且具有光澤性，煮熟會散發淡淡的米香，口感柔順，反觀塑膠製品，可能因為標準化作業每粒外觀均一致、較欠缺光澤，應該煮熟也不具有香氣。
根據農委會資料，若是米粒外觀不良，例如變色粒、碎粒、異型粒、白粉質粒，或是夾雜物含量較多、米粒外表粉粉的、無光澤、有異味，均為米質較差或不新鮮現象，提醒最好選購包裝、標示完整，且經政府輔導、品管良好的品牌，例如CAS良質米廠商所生產的「台灣好米」。
此外，國內氣候高溫潮濕，夏季氣溫經常超過30度，白米儲存稍有不慎，容易造成品質劣變，因此農委會網站有建議不同包裝型態的白米保存期限，其中，以真空包裝或充二氧化碳包裝，在5-10度或15-20度儲存，保存期限為8個月，室溫儲存則是5個月；以一般小包裝，在5-10度儲存，可保存3個月，15-20度為2個月，室溫儲存則是夏季1個月、冬季2個月。
農委會提醒，不要一次買太多米，存放時間過長，米質會降低，且容易生蟲，若無法短期內吃完，應冷藏以確保品質。
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