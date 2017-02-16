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《謠言終結站》喝青菜豆腐湯 不會腎結石

2017-02-16

前言：

網路世界無遠弗屆，彈指之間發送的訊息，真假難分，導致口耳相傳，莫衷一是，《健康醫療版》從即日起，推出《謠言終結站》專欄，提供讀者正確的飲食及醫藥相關訊息，讓大家吃得安心及放心。

記者吳亮儀／台北報導

喝青菜豆腐湯會導致腎結石？坊間傳聞，因青菜富有草酸、豆腐富鈣質，兩者結合會形成草酸鈣結石，不利腎健康。不過，食品藥物管理署出面闢謠指出，草酸鈣會由糞便排出，不會留在體內形成腎結石，民眾別擔心。

食藥署科長黃維生說，鈣確實會在腸道中與草酸結合，形成不溶解、不被吸收的草酸鈣，但會由糞便排出，而非留在體內，民眾不必怕喝青菜豆腐湯。

腎結石的成因有鈣結石、尿酸結石、感染性結石及膀胱酸結石等，發生原因可能有家族病因、水分攝取少、高鈉飲食、高普林飲食等。

黃維生建議，民眾可多喝水，減少高鈉、高普林、高蛋白的攝取量，如有身體不適，應適時就醫診治並遵醫囑治療。

黃維生也提醒，攝取過多草酸食物會影響礦物質如鈣、鎂、鉀等吸收，所以在攝取鈣質時，應避免同時食用富含草酸的食物，如茶、啤酒、草莓、葡萄、巧克力、菠菜、芹菜、芥菜、韭菜、杏仁、腰果等，才能使吃進去的鈣充分利用，不致缺鈣。

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  • 青菜豆腐湯熱量低且營養，可以安心吃；圖為情境照。

    青菜豆腐湯熱量低且營養，可以安心吃；圖為情境照。

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