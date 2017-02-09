《謠言終結站》 「體外射精」不會懷孕? 醫師：錯誤迷思
前言：
網路世界無遠弗屆，彈指之間發送的訊息，真假難分，導致口耳相傳，莫衷一是。《健康醫療版》即日起，推出《謠言終結站》專欄，提供讀者正確的飲食及醫藥相關訊息，讓大家生活得更安心及放心。
記者劉婉君／台南報導
情人節將屆，浪漫氛圍容易令人意亂情迷，坊間流傳「不戴保險套，只要體外射精便不會懷孕」，或是推算安全期避孕，究竟是否真的有效？婦產科醫師直言，全是錯誤的迷思！體外射精、殺精藥、安全期推算法，失敗率均高達25%左右。
20歲的小嵐（化名）是一名大學生，在校成績很優秀，但最近兩個月月經遲遲沒有報到，原本以為是期末考的壓力太大影響所致，因此不以為意，沒想到近日卻出現噁心、嘔吐的症狀，趕緊到婦產科檢查，才發現竟然已經懷孕10週了。
意外懷孕的消息讓小嵐有如晴天霹靂，在診間哭著問：「怎麼可能？我男朋友從來沒有射精在裡面啊，醫師，你會不會看錯了？」
台南奇美醫學中心婦產部主治醫師徐英倫表示，體外射精避孕失敗的原因，主要是男性往往沒辦法正確意識到自己射精的時機，導致抽出體外的時間太慢。
非預期懷孕容易帶來憂鬱、遭受暴力、增加流產比率、胎兒出生體重低、未來能力發展差等負面影響，像小嵐這種因不正當避孕措施而導致非預期懷孕的情形，其實並不少見。
有些人相信安全期推算法，但是女性每個月排卵的時間並不固定，每個月會有4-5天的誤差，很難精準推算；至於殺精藥則多因使用錯誤而失敗。不管怎麼說，保險套還是比安全期推算法、體外射精、殺精藥等方式有效。
徐英倫表示，保險套除了避孕的好處，還可以預防性病傳播，是重要的防護措施。況且它在便利商店就可以買得到，也是最容易的避孕方式。
如果覺得保險套會減低行房時的快感，也可以考慮荷爾蒙類的口服藥、貼片等方式，但必須了解各種避孕方式的效果及潛在問題，建議可以和婦產科醫師諮詢利弊後，找出最適合自己的避孕方式。
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標題：《謠言終結站》 「體外射精」不會懷孕? 醫師：錯誤迷思
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