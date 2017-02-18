《謠言終結站》煮雞肉別洗可防禽? 專家建議「先燙再洗」
前言：
網路世界無遠弗屆，彈指之間發送的訊息，真假難分，導致口耳相傳，莫衷一是。《健康醫療版》即日起，推出《謠言終結站》專欄，提供讀者正確的飲食及醫藥相關訊息，讓大家吃得安心及放心。
記者林惠琴／台北報導
國內禽流感疫情延燒，網路傳出「買的雞肉不要洗」的說法，理由是「增加感染機會」；對此，國內專家指出，美國民眾大多在賣場購買已經處理的生雞肉，因此美國疾病管制局確實建議買回家的生雞肉不用再洗，以降低交叉污染風險，但國人習慣至傳統市場購買尚未經過處理的生雞肉，建議仍要「先燙再洗」或「直接以細水清洗」。
林口長庚臨床毒物科主任顏宗海表示，用水沖洗生雞肉有可能因為水花四濺，使得生雞肉表面的沙門氏桿菌與彎曲桿菌，隨著水花而附著到砧板、流理台，或是其他食物，提高交叉污染的可能性，一旦不慎將病菌吃下肚，恐罹患急性腸胃炎，出現噁心、嘔吐、腹瀉等情況。
顏宗海指出，美國民眾通常是到超市等賣場購買已處理乾淨的生雞肉，或是冷凍雞肉，因此，美國疾病管制局建議買回家的生雞肉不用再洗，直接下鍋烹調就好。然而，因國情不同，台灣不少民眾會到傳統市場採買現切、尚未經過處理的生雞肉，可能留有血水，回到家不沖洗就下鍋，似乎會有衛生疑慮，提醒仍可清洗，但要用細水，避免水花噴得到處都是，就能降低細菌感染。
林口長庚毒物實驗室團隊資深護理師譚敦慈也說，到傳統市場購買新鮮生雞肉後，她的處理方式是，先用熱水燙過後，再沖洗表面，且清洗肉類與蔬菜的水盆要分開，處理生、熟食的砧板、刀具與盛裝的器具也要分開。
關鍵在有無煮熟 非沖洗
此外，顏宗海澄清，生雞肉「洗」或「不洗」與禽流感無關，預防禽流感的關鍵仍是「有無煮熟」，而非「清洗與否」。
衛福部疾管署副署長羅一鈞說，清洗雞肉可以降低表面髒污，且根據世界衛生組織（WHO）的資料，目前尚無任何人類因為食用禽肉、蛋而遭傳染禽流感，因此不必過於恐慌。
疾管署呼籲，要預防感染禽流感，民眾不要走私、接觸與私宰禽鳥，尤其切勿撿拾禽鳥屍體，處理禽肉或蛋時，應清洗乾淨，並落實洗手等個人衛生措施。
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