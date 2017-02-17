《謠言終結站》戴隱形眼鏡看電腦會白內障？ 眼科醫師:誤解

2017-02-17

前言：

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記者吳亮儀／台北報導

戴著隱形眼鏡長時間盯著電腦螢幕，可能會導致白內障？眼科醫師直言，這是誤解，事實上，沒有任何證據支持這項說法。

三軍總醫院眼科主任呂大文表示，雖然高度近視較易引起早發性白內障，而許多高度近視的人常會選擇戴隱形眼鏡，主要是因為高度近視的眼鏡鏡片較厚，有人覺得戴起來不好看或不舒服，所以選擇隱形眼鏡；但「白內障」是眼球內的水晶體混濁所致。

引發白內障的因素非常多，最常見的原因是老化；或是長期服用類固醇、精神疾病等藥物，也可能造成白內障；血糖控制不好的人也容易有白內障。

至於環境因素，已知和長期曝露在過多紫外線或放射線照射下，而沒有適當的保護，就容易產生，但和戴隱形眼鏡長期間看電腦無關。

呂大文表示，戴隱形眼鏡長時間看電腦螢幕，確實會讓眼睛不舒服，這是因為一個人聚精會神盯著螢幕看的時候，眨眼次數會減少，導致淚液快速蒸發，乾眼的症狀變得較為明顯，戴著隱形眼鏡會加重因淚液不足造成的角膜缺氧，引起角膜水腫、破皮等併發症，不過都不會引發白內障。

呂大文建議，防範白內障的方法為，盡量避免長時間在大太陽底下工作，萬不得已則要戴太陽眼鏡或護目鏡保護眼睛。

至於電腦族則每使用電腦30-40分鐘就要讓眼睛休息一下，閉眼休息一會兒或者是看看遠處。如果眼睛乾澀等不適症狀仍持續存在，可點隱形眼鏡專用濕潤液或不含防腐劑的人工淚液；如果還是不舒服，就該取下隱形眼鏡，改戴一般眼鏡。