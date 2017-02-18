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北韓稱金正男心臟病猝死 馬國今二度解剖
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年輕女性胸悶胸痛 小心「二尖瓣脫垂」

2017-02-18

文／陳冠任

日前一名20多歲的上班族女性就醫時表示，最近兩週常覺得胸悶，工作壓力較大或是睡眠不足的時候更是特別明顯。經過超音波檢查，確診是「二尖瓣脫垂」，在適度地調整作息與藥物控制後，症狀已逐漸改善，但建議她未來要長期追蹤。

「二尖瓣」指的是相隔左心房與左心室的閘門，所謂「二尖瓣脫垂」則是指二尖瓣的功能出了問題，在心臟收縮期無法正常緊閉，進而造成左心室有不等程度的血液逆流回左心房，也因此導致胸悶、胸痛等症狀。

這種不舒服，常會因為一些身體或心理的因素而加重，例如壓力、緊張、焦慮、睡眠不足、喝茶或咖啡等。

其實二尖瓣脫垂並不少見，特別是年輕女性比例更高，甚至可高達20%。

一般而言，藥物治療通常效果頗為顯著，可使得大部分的病患獲得改善。

另外，調整作息與生活習慣，包含規律運動、避免熬夜、適度舒緩壓力、禁用咖啡與茶等飲料，也會有減緩症狀的效果。

只要藥物與作息的調整得宜，絕大多數的二尖瓣脫垂都會獲得改善，但是仍有一小部分的二尖瓣脫垂合併重度逆流的患者無法因此緩解。如果症狀持續惡化，就要考慮開刀做二尖瓣膜置換手術，更換人工或是生物的瓣膜以減輕症狀，並避免心臟受到更大的傷害，幸而這種極端的情況並不常見。

總之，二尖瓣脫垂是一個相當常見的心臟疾病，但並不是這麼地可怕。只要定期追蹤心臟超音波，輔以調整作息與適度的藥物控制，大部分預後都相當不錯。

（作者為國泰綜合醫院心臟內科醫師）

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  • 避免熬夜及適度舒緩壓力，都有助於改善二尖瓣脫垂患者的不適症狀；圖為情境照，圖中人物與本文無關。

    避免熬夜及適度舒緩壓力，都有助於改善二尖瓣脫垂患者的不適症狀；圖為情境照，圖中人物與本文無關。

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標題：年輕女性胸悶胸痛 小心「二尖瓣脫垂」


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