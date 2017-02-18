孕婦罹「妊娠糖尿病」 體重破百產巨嬰
記者蔡淑媛／台中報導
29歲的林姓婦人體重破百，懷孕時罹患妊娠糖尿病和高血壓，2月14日懷孕39週時，剖腹產下4150公克的巨嬰女兒，立即出現子宮收縮不良、大血崩，瀕臨休克，醫師緊急綁紮子宮動脈、「冰鎮」子宮和大量輸血，不但救回性命更保住子宮，讓林婦和丈夫以後仍能再為女兒增添弟妹。
由於林婦新婚加上是第一胎，丈夫和接生醫師、台中醫院副院長黃元德都陷入天人交戰，要救命可能要面臨切除子宮的選擇，林婦的先生說：「看到女兒健康出生，被抱進保溫箱，非常開心，沒想到馬上就聽到太太血流不止，心情就好像洗三溫暖。」不過他當下馬上就決定：「已經有了孩子就好，我只要老婆好起來！」
黃元德表示，通常產婦產後子宮會自動收縮成約10至15公分的柚子大小，但林婦因寶寶太大，以致子宮收縮不良，脹成2倍大，有30公分，就像一個不斷充血、出血的超大麻糬，失血3000CC，血壓不斷往下掉只剩50、60mmHg，已到臨界點瀕臨休克，有生命危險。
黃元德除了為林婦大量輸血，分別在子宮和靜脈注射強力子宮收縮劑，火速縫合子宮的兩側動脈止血，也移出子宮，以冰紗布包裹不斷按摩，幫助收縮，原本一般僅20分鐘的剖腹產，花了近2小時，待子宮出血減緩，才重放進腹腔縫合。
林婦送入加護病房持續輸血、注射，產後2天直到16日出血才完全止住。
黃元德說，林婦產後共失血近4千CC，輸血3千多CC，等於換血2/3輪，就怕大量失血，會引起凝血功能不全，出血不止，但年後加上天冷，缺血小板，改用血清蛋白和凝血因子全力止血，否則就得栓塞或切除子宮保命。
輸血3千CC 才保命保子宮
黃元德說：「那2天盯著報告，最怕接到加護病房電話！」
昨天林婦和丈夫欣喜抱著女兒，不斷感謝黃元德。林婦聽聞搶救過程直呼可怕。她懷孕前的體重是80公斤，懷胎24週罹患妊娠糖尿病，仍未忌口又愛吃火鍋，體重一路飆升，2個月就胖10公斤，過年時已破百，現在為了健康，不管要不要再生都要減重，才能平安健康地把女兒帶大。
黃元德表示，現在孕婦因為年紀大、肥胖、補過頭，罹患妊娠糖尿病變多，易造成巨嬰、畸形、產傷等。產婦也可能會羊水過多，子宮收縮不良，造成失血、休克，提醒孕婦，體重增加應在12至15公斤為佳，飲食多攝取蛋白質、高纖維，減少澱粉、糖類。
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