多年慢性偏頭痛 「肉毒桿菌素」治好了
2017-02-18
記者翁聿煌／新北報導
50歲的邱女士，從20多歲開始就有慢性偏頭痛，造成工作和生活上極大困擾，她四處求醫，試過多種藥劑均無法有效緩解。
兩年多前她到台北慈濟醫院神經內科就醫，神經科醫師陳桂銓為她施打肉毒桿菌素，治療兩年來，症狀大幅改善，不需要服用大量頭痛藥，找回人生樂趣。
陳桂銓說，慢性偏頭痛不會致命，但2013年全球疾病負擔的調查顯示，偏頭痛在「健康生命損失年（the Years Lost due to Disability，YLD）的排名第6，所以世衛組織將偏頭痛列入十大健康疾病內。
1992年耳鼻喉科醫師賓德（William Binder）為病人治療臉部皺紋時，意外發現肉毒桿菌素對緩解偏頭痛有療效，北美與北歐於2010年進行大規模的肉毒桿菌素治療慢性偏頭痛臨床試驗，再次證實肉毒桿菌素治療慢性偏頭痛的療效。
陳桂銓說，肉毒桿菌素是一種厭氧細菌產生的細菌毒素，這類毒素主要是作用在神經突觸前，可以讓突觸後肌肉細胞無法收縮，效果長達數個月。臨床上可用於治療肌張力失調、中風後肌張力上升、眼瞼痙攣、半面顏面痙攣、磨牙症、多汗症，甚至顏面表情肌除皺等。
臨床試驗顯示，每3到4個月施打一次肉毒桿菌素，對於慢性偏頭痛的緩解效果顯著，且注射肉毒桿菌素沒有嚴重副作用，但是施打肉毒桿菌素千萬不要太過密集，以免讓身體產生抗體，反而降低效果。
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