心肌梗塞有前兆 醫師：這些狀況絕不可輕忽

2017-01-08 18:28

〔即時新聞／綜合報導〕親民黨秘書長秦金生今（8）日外出運動時，突發心肌梗塞而過世，享壽70歲；醫師指出，半數以上的心肌梗塞患者，在發作前1個月內都有或輕或重的胸部悶痛，若一週發生3次以上的胸悶、容易喘，並有冒汗、噁心等狀況，請民眾千萬別輕忽，應儘速就醫。

《中央社》報導，台大醫院內科部心臟內科主治醫師王宗道今日受訪時表示，心肌梗塞的死亡率約在10%至20%之間，老年人可達40%，並有半數以上會在到院前死亡；根據經驗和國外研究發現，半數以上的心肌梗塞患者，在發作前1個月內都有或輕或重的胸部悶痛狀況，但可能因為發生的時間短，讓患者容易輕忽。

王宗道指出，如果一週發生3次或3次以上胸悶、喘不過氣，且持續時間達5分鐘，合併冒汗、噁心、想吐等症狀，或是本來跑一陣子才會喘，卻變成走一走就喘，都應該要立即就醫，這些都是心肌梗塞即將發作的危險訊號。

此外，王宗道也提醒，如果在運動、吃飽飯、或洗澡時，感覺胸口有重物壓迫感；或是常感覺有一股熱氣從胸部上升到脖子或下巴，甚至會合併左手酸麻的感覺；這些都是典型冠狀動脈心臟病症狀。若有這些症狀，建議民眾應儘速就醫檢查。