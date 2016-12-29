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長年菸癮 壯年廚師心肌梗塞險猝死

2016-12-29  18:10

〔記者張議晨／台北報導〕卅七歲的宋先生，長期有吸菸習慣，某日上午胸悶全身不舒服，直到中午仍未改善，立即前往就醫，才剛進入診區就出現急性心肌梗塞併發惡性心律不整，心跳停止並失去意識，急救後才從鬼門關撿回一命，但仍需靠葉克膜維持生命跡象，直到病情穩定，十六天後才康復出院。醫師提醒，心肌梗塞有年輕化跡象，建議除戒菸外、飲食方面也需避免攝取過多鹽分及油脂。

心肌梗塞主要為供應心臟血液的冠狀動脈阻塞，導致心肌缺氧壞死，而出現心律不整，造成心臟停止。

台北市立聯合醫院忠孝院區心臟血管內科醫師黃彥彰指出，根據2009年至2013年健保資料顯示，台灣急性心肌梗塞發生率雖然下降，但發生年齡卻有年輕化趨勢，如2013年40至49歲男性心肌梗塞發生率，就比2009年增加30%，也有出現20幾歲就心肌梗塞的病例。

心肌梗塞危險因子包括年紀、抽菸、家族病史、肥胖及三高。黃彥彰說，年輕患者又以抽菸及家族病史居多，過往病例有超過八成病人有抽菸習慣。這名患者就是有家族病史、抽菸習慣，住院後也檢查出有高血脂問題，才導致正當壯年就發生心肌梗塞。

黃彥彰提醒年輕人不要因為年輕，就疏忽對自己身體的照顧，建議維持適度運動及良好作息，才能有效減少心血管疾病發生。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

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  • 醫師提醒，心肌梗塞有年輕化跡象，建議除戒菸外、飲食方面也需避免攝取過多鹽分及油脂。（情境照）

    醫師提醒，心肌梗塞有年輕化跡象，建議除戒菸外、飲食方面也需避免攝取過多鹽分及油脂。（情境照）

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