外出時疑心肌梗塞 親民黨秘書長秦金生猝逝
2017-01-08 15:53
親民黨秘書長秦金生驚傳心肌梗塞離世。（資料照，記者張嘉明攝）
〔即時新聞／綜合報導〕親民黨秘書長秦金生今（8日）驚傳過世消息，親民黨人士證實秘書長秦金生今天上午外出時疑心肌梗塞不幸辭世，享壽70歲。
綜合媒體報導，親民黨內人士證實，秦金生上午出外運動時，突然感覺身體不適，不料就此辭世，經醫院方面證實死因為心肌梗塞；由於事發過於突然，家屬仍在處理後事，親民黨也會給予必要協助。
秦金生1947年生，在1993年加入宋楚瑜台灣省政府，歷任台灣省政府副秘書長、台灣省政府委員、台灣省政府發言人等，宋楚瑜自2000年成立親民黨起，秦金生即擔任副秘書長；2005年起，親民黨秘書長蔡鐘雄離職，秦隨即成為秘書長，2015年曾出席中國九三閱兵引發朝野討論。
親民黨人士稱，秦金生一生為國，朝野關係良好，今驚傳辭世消息令人遺憾，也希望生前在政壇的恩恩怨怨，能夠到此為止。
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