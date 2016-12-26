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亞洲首例！ 醫師指揮救護車人員 拯救心肌梗塞男

2016-12-26

記者蘇福男／高雄報導

心肌梗塞奪命事件頻傳，但把握搶救黃金期，可能就有機會成功救命！一名43歲老菸槍突發心肌梗塞，在救護車上的17分鐘，高雄市消防局結合醫師線上同步指導用藥，並通報醫院端準備執行心導管治療，縮短搶救時間，創下亞洲首例心肌梗塞線上醫囑給藥成功救命的案例。

高雄市消防局表示，該案例為茄萣分隊第二度利用高雄市到院前心電圖系統，成功搶救心肌梗塞的案例；當茄萣分隊緊急救護技術員（EMT）郭俊佑、張順銘趕往救護時，以心電圖檢查，結果出現心肌梗塞訊號，就立即將心電圖上傳至119指揮中心，由119指揮中心進行處置，並通報醫院端。

高雄榮總徐榛鎂、高雄長庚洪士強等兩位高雄市醫療指導醫師說，確定患者是罹患心肌梗塞後，由醫師線上指導救護人員用藥，並在取得病人的同意後，提供符合適應症的藥物先讓他服用，且於同一時間轉報醫院端準備執行心導管治療，終於成功從鬼門關搶救回一條命。

高雄市消防局強調，搶救心肌梗塞病患分秒必爭，此案例需要119指揮系統、緊急醫療指導醫師、緊急救護技術員彼此之間分工合作，才能完成救人的使命、寫下感動的一刻。

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  • ▲高雄市到院前心電圖系統。（記者蘇福男翻攝）

    ▲高雄市到院前心電圖系統。（記者蘇福男翻攝）

  • ▲高雄市消防局日前完成亞洲首例心肌梗塞線上醫囑給藥成功的案例；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（記者蘇福男攝）

    ▲高雄市消防局日前完成亞洲首例心肌梗塞線上醫囑給藥成功的案例；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（記者蘇福男攝）

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標題：亞洲首例！ 醫師指揮救護車人員 拯救心肌梗塞男


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