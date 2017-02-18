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醫療貢獻獎得主陳寶琛辭世 享年95歲

2017-02-18  13:49

〔記者張協昇／南投報導〕曾榮獲醫療奉獻獎及全國資深優良醫師獎的南投縣竹山鎮老醫師陳寶琛，2月11日辭世，享年95歲，2月21日將舉行告別式。陳寶琛一身奉獻偏鄉醫療服務，接生過的嬰兒不計其數，對於經濟困難者甚至不拿醫藥費，至今仍讓許多老一輩子的鄉親感懷在心。

陳寶琛出身竹山世家，早年在竹山開設的陳婦產科外科診所，是當地唯一的婦產科診所，而當年生產多是找助產士或產婆到家接生，但碰到難產，就非得陳寶琛出馬不可。

惟早年偏鄉交通不便，出診全靠兩條腿，經常需跋山涉水或坐流籠渡河，陳寶琛總是不以為苦，曾經為了杉林溪一名伐木工人的太太難產，他穿著厚重的冬衣出門，足足走了24小時為產婦順利接生。

由於竹山居民多務農，莊稼人手頭不寬裕，產婦擔心付不出醫藥費，常半夜抱著剛出生的嬰兒溜出院，或由丈夫揹著才開完刀的妻子連夜逃出；陳寶琛非但不生氣，反而擔心母嬰安危，他總是一再對病患強調，錢不是問題，千萬不要偷跑，一定要休養到痊癒才出院。

陳寶琛的夫人陳羅素真說，不少患者當下沒錢付醫藥費，便羞赧地來打商量，和醫師約定日後再償還醫藥費，純樸的鄉親相當守誠信，多數都如約還款，惟對於經濟困難無法償還醫藥費的民眾，陳寶琛到了年底便將帳冊一筆勾銷，至今仍讓許多老一輩的鄉親感懷在心。

民國86年秀傳醫療體系在竹山鎮開設分院，陳寶琛關了自己的診所，應邀赴竹山秀傳醫院服務，還在原來的診所前設立站牌，讓患者可搭醫院交通車到秀傳找他看病，不但自己看診，也把夫人陳羅素真帶到醫院當志工，協助居民掛號，讓鄉親們感到相當窩心。

陳寶琛接生過的嬰兒不計其數，包括TVBS前當家新聞主播蘇逸洪，有些嬰兒，甚至都已當了阿公阿嬤。

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  • 曾榮獲醫療奉獻獎及全國資深優良醫師獎的南投縣竹山鎮老醫師陳寶琛（左）辭世，享年95歲。（家屬提供）

    曾榮獲醫療奉獻獎及全國資深優良醫師獎的南投縣竹山鎮老醫師陳寶琛（左）辭世，享年95歲。（家屬提供）

  • 陳寶琛早年開設的陳婦產科外科醫院。（家屬提供）

    陳寶琛早年開設的陳婦產科外科醫院。（家屬提供）

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