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超罕見！ 她竟有7顆脾臟

2017-02-17

記者方志賢／高雄報導

高雄一名35歲女會計健檢發現脾臟有腫塊，進一步檢查竟有7顆脾臟，診斷是罕見的「多脾症候群」，發生率約25萬分之1，成因可能是胚胎發育不良或遺傳基因引起，高醫一般及消化外科教授李金德也說：「行醫30多年，第一次看到有人這麼多顆脾臟。」

李金德說，這名患者就醫時表示，僅偶爾會覺得腹部悶悶脹脹，沒有其他不舒服症狀。但2個月前體檢時，意外發現脾臟有很大的腫塊，經超音波檢查，脾臟部位有一個10多公分大的腫塊，另外在胃附近也有多個腫塊，一度懷疑是屬於惡性腫瘤的胃基質瘤，進一步做電腦斷層掃描檢查，才確認有7顆大小不同的脾臟。

李金德說，正常脾臟長約7公分、寬4公分，位置在腹部左上方，但從電腦斷層掃描圖可見，患者最大顆的脾臟長12公分、寬5公分，位置也在脾臟原來地方，同一個斷層切面，胃的下方有2顆脾臟約3.5公分及2公分，另不同切面有4顆均2公分則分布在胃的附近，此外胰臟後段也發育不良。

李金德表示，患者罹患「多脾症候群」，屬於異位綜合症的一種，患者的症狀是脾臟異常腫大及多個脾臟，這種先天缺陷常合併其他臟器異位及血管異常，許多患者出生不久就夭折，但這名患者相當幸運，並沒有合併其他嚴重問題。

李金德說，患者及家屬擔心7顆大小不同脾臟，若遇到外傷或撞擊，易造成破裂失血，而他也考量不正常的脾臟分布，容易發生外科誤診，或開刀時被誤傷血管危及生命，況且脾臟18歲以前主管免疫功能，18歲後即無功能，因此決定將7顆脾臟切除。

李金德以腹腔鏡微創手術切除7顆脾臟。由於腹腔鏡手術傷口小，恢復迅速，患者於手術4天後便出院，目前已恢復上班。

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  • 此張電腦斷層掃描檢查只能顯示出林女其中3顆脾臟。（記者方志賢攝）

    此張電腦斷層掃描檢查只能顯示出林女其中3顆脾臟。（記者方志賢攝）

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