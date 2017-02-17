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1天1杯含糖飲料 11歲女童罹脂肪肝

2017-02-17

記者張議晨／台北報導

11歲女童「小欣（化名）」在小三時，體重快速增加，家長以為是在發育，之後長高就不會顯胖了，直到學校健檢，才發現她的肝指數已飆升至正常值的3倍，肝臟脂肪含量超過30%，已經是中度脂肪肝。

醫師問診後得知，原來「小欣」每天至少喝一杯含糖飲料，加上缺乏運動惹的禍。

「小欣」身高147公分、體重54.8公斤，BMI值屬於肥胖型，不僅肝指數異常，體內三酸甘油脂及血糖也超標，超音波診斷不僅有中度脂肪肝且肝臟腫大、有慢性發炎跡象。

台北書田診所小兒科醫師戴季珊表示，據統計，台灣國小學童肥胖比率約30.4%、國中為29.8%，主因是含糖飲料攝取過多加上飲食西化、少運動所致。

戴季珊指出，肥胖孩子易出現脂肪肝，若未積極控制，易讓學童第二性徵提前發育，也會限制身高發展；如果未妥善治療，成年後可能會引起慢性肝臟發炎或肝纖維化等症狀。但輕微脂肪肝較難透過血液檢查發現，若家中孩童BMI值已超過正常標準，家長就需注意。

「小欣」後來在家人支持下，先戒除每天喝一杯含糖飲料的習慣，調整飲食，並增加每日運動量，兩個月後體重減輕約一公斤，肝指數也恢復正常。

戴季珊強調，由於藥物治療會有副作用，且「壞處大於好處」，目前國內外均不建議18歲以下學童用藥物治療脂肪肝，建議家長從飲食著手，以開水取代飲料，讓孩童自幼養成習慣，飲食避免攝取過多澱粉、多運動，才能改善脂肪肝。

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  • 圖為情境照，圖中人物與本文無關。

    圖為情境照，圖中人物與本文無關。

  • 超音波檢查發現，患者的肝臟明顯腫大，為中度脂肪肝。（記者張議晨翻攝）

    超音波檢查發現，患者的肝臟明顯腫大，為中度脂肪肝。（記者張議晨翻攝）

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