〈南部〉提升癌症醫療 東基籌建癌症大樓

2017-02-17

〔記者陳賢義／台東報導〕根據衛福部統計，台東縣癌症發生率雖然不是排名第一，但標準化的死亡率卻是全國第一，台東基督教醫院提升後山癌症醫療，計畫籌建癌症醫療大樓，預定下半年動工；東基執行長呂信雄表示，台東有廿四萬人口，只有一台較中階的癌症放射治療（俗稱電療）的直線加速器，不敷使用，許多病患都須遠赴外縣市就診。

與和信合作 預定下半年動工

東基與和信攜手籌建醫療大樓，地面五層、地下一層，地下一樓為腫瘤放射室，一樓化療調劑室、全靜脈營養調劑室等用途，二樓健檢中心及檢查室，三樓心導室，四樓復健室及聯合評估中心，五樓則是多功能辦公室，總工程及增置醫療設備經費為四．五億元。

東基表示，以癌症放射治療的直線加速器為例，台東僅有一台，病患往南往北轉診須花費三小時以上路程，舟車勞頓不便，有人乾脆放棄治療，要求給予止痛藥就好；其次，電療整個療程往往得持續好幾週，除了身心勞頓，還有交通費用、住宿，及家人請假陪伴減少或失去收人等。

呂信雄表示，台東癌症病患如果需要到台北，從掛號到前端檢查都做完後，才可以順利看到醫生住院，台東在電療部分相當缺乏；電療需長時間，一週得做一次，整個療程可能需要七週，患者須住宿外縣市，台東廿四萬人口，只有一台較中階的電療設備，不敷使用。

呂信雄說，台東低收入及中低收入戶最多，而癌症死亡率是全國最高，顯示醫療資源缺乏，建置癌症大樓及直線加速器可解決窘境，病患也可留在台東治療；與和信合作，除可獲得軟體提供，醫師及護理人員直接派駐，院內醫護也可以透過訓練而在地化。