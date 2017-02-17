健康醫療》肉毒桿菌不僅可美容 還能改善偏頭痛！
〔記者翁聿煌／新北報導〕50歲的邱女士，從20多歲開始有慢性偏頭痛，造成工作和生活上極大困擾，她四處求醫，試過多種藥劑均無法有效緩解，兩年多前向台北慈濟醫院神經內科求診治療後，神經科醫師陳桂銓採用施打肉毒桿菌素（Clostridium botulinum）方式為邱女士治療，至今治療已兩年，症狀大幅改善，患者不再需要服用大量頭痛藥，找回人生樂趣。
陳桂銓說，慢性偏頭痛雖然沒有及時致命的危險，但2013年全球疾病負擔的調查顯示，疾病導致健康生命損失年（the Years Lost due to Disability, YLD）的排名，偏頭痛名列第六，所以世界衛生組織（WHO）將偏頭痛列入十大健康疾病之一。
1992年耳鼻喉科醫師賓德（William Binder）為病人治療臉部皺紋時，意外發現肉毒桿菌對緩解偏頭痛有療效，北美與北歐於2010年發表研究報告指出，進行肉毒桿菌素對慢性偏頭痛療效最大型的臨床試驗，再次證實肉毒桿菌治療慢性偏頭痛的治療成效。
陳桂銓說，肉毒桿菌素是一種厭氧細菌（Clostridium botulinum）產生的細菌毒素，這類毒素主要是作用在神經突觸前，可以讓突觸後肌肉細胞無法收縮，效果長達數個月，臨床上可用於治療肌張力失調、中風後肌張力上升、眼瞼痙攣、半面顏面痙攣、磨牙症、多汗症甚至顏面表情肌除皺等。
使用肉毒桿菌治療慢性偏頭痛，會分別在患者頭部兩側的皺眉肌和降眉間肌處施打3個注射點，兩側額肌後施打各2個注射點，兩側顳肌後施打各1個注射點，兩側枕肌後施打各1個注射點。若是肩膀部或是後頸部也有疼痛，兩側斜方肌或頸後肌群處再各打1個注射點，當然也會視病人情況增加痛點的施打。
臨床實驗顯示，每3到4個月施打1次肉毒桿菌，對於慢性偏頭痛的緩解效果顯著，部分病人可以脫離天天吃藥的痛苦；且注射肉毒桿菌素，沒有嚴重副作用且安全性高，大部分只有注射點的局部紅腫及少許注射點的肌肉無力等，但是施打肉毒桿菌素千萬不要太過密集，以免讓身體產生抗體反應，反而降低效果。
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