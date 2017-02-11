甩惱人腳汗 選穿羊毛襪就能改善

2017-02-11

文／周育丞

家長常因為孩子的腳容易流汗、發臭而感到困擾，因此詢問是否有「透氣」的矯治鞋材可以有效改善此類問題。其實，不必花大錢，只要選擇穿羊毛襪就可以了。

大部分的鞋材都是不透氣的，頂多就是在與足部的支撐面加上一層皮革或是透氣布料，但整體來說，還是無法有效解決腳臭。羊毛纖維則因不吸水，可以有效排汗，保持足部乾爽。

一聽到羊毛襪，多數的人直接反應就是：「那很悶熱吧？」「夏天怎可能穿得住呢？」

若您有洗衣後脫水的經驗，就可以觀察到羊毛製品與棉製品比較起來，脫水之後是比較蓬鬆不含水分的；相對之下，棉製品就算脫得再久，水分還是被牢牢的吸附在布料間隙顯得笨重，這是不同織品本身的特性。

由此可知為什麼容易流腳汗的人穿一整天棉襪時，腳部會覺得悶濕不舒服；從事登山活動時，往往一雙羊毛襪可以撐上好幾天沒有更換，卻可以持續保持足部乾爽不受凍。

如果選購羊毛襪？基本上，除非有特殊的運動需求，例如登山。這時會建議選擇「高筒身」且厚重的羊毛襪，藉此兼顧保暖，並且減少皮膚摩擦，否則一般建議購買輕薄的運動踝襪即可。如此一來，炎熱的夏天也不會覺得太熱。

市面上的羊毛襪成分大都以羊毛、尼龍以及彈性纖維混織而成，原則上選購羊毛組成60~70%左右效果就很不錯，產品標籤上應可看到清楚的標示。

雖然羊毛襪比一般棉襪貴上許多，但是本身挺耐磨又透氣，可以避免足部長期浸潤汗水引發皮膚病，或許可以考慮。但如果已經引發皮膚疾患，就一定要儘速尋求皮膚科醫師提供醫療協助。

（作者為台中力邁物理治療所物理治療師）