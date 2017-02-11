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《謠言終結站》 關燈看手機急速惡視力？ 太陽光更傷眼

2017-02-11

前言：

網路世界無遠弗屆，彈指之間發送的訊息，真假難分，導致口耳相傳，莫衷一是。《健康醫療版》即日起，推出《謠言終結站》專欄，提供讀者正確的飲食及醫藥相關訊息，讓大家生活得更安心及放心。

記者林宜樟／嘉義報導

網路流傳「關燈看手機會造成眼睛黃斑部病變」，但眼科醫師強調，還沒有足夠的研究可下定論，倒是手機中的藍光會降低褪黑激素分泌，影響睡眠周期，無論關燈或開燈，睡前看手機都會造成生理時鐘混亂。

對黃斑部影響 尚無定論

嘉義長庚醫院眼科主治醫師黃柔蓁的專長是黃斑部病變診斷與治療，她說，黃斑部病變有很多種，有的是新血管增生、發炎等，並非無法治療，睡前看手機確定會造成的影響是不想睡覺及睡眠品質降低，影響健康。

倒是太陽光中的紫外線確實會傷害黃斑部，建議民眾一定要養成戴太陽眼鏡防範光傷害。

至於網傳「關燈看手機會導致視力急速惡化，特別不可逆的黃斑病，得黃斑病等於眼睛癌症，只有等著失明，現代醫學無法治療」，黃柔蓁表示，這是錯誤的。雷射治療中的「光動力療法」是專門治療黃斑部病變；類固醇則用於治療發炎引起的黃斑部病變；目前大多還是使用健保給付的新生血管抑制劑來治療。

網路傳言提及「黃斑部病變年輕化跟使用手機有關」，黃柔蓁說，臨床上，確實有年輕黃斑部病變患者增多的情形，不過，大多數都是因為工作、生活壓力大，造成黃斑部水腫，通常透過多休息、減輕壓力就可回復。

倒是常在白天外出活動的民眾，需配戴太陽眼鏡以防紫外線傷害，會比少使用手機更為重要。

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  • ▲網路流傳，關燈後千萬不要看手機。（記者林宜樟翻攝）

    ▲網路流傳，關燈後千萬不要看手機。（記者林宜樟翻攝）

  • ▲醫師提醒，不論關燈或開燈，睡前看手機造成褪黑激素降低分泌，讓生理時鐘混亂。（記者林宜樟攝）

    ▲醫師提醒，不論關燈或開燈，睡前看手機造成褪黑激素降低分泌，讓生理時鐘混亂。（記者林宜樟攝）

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