元宵吃湯圓 4種人要小心別噎到
2017-02-11
記者何宗翰、湯世名／連線報導
今天是元宵節，不少人會吃元宵或湯圓應景，不過兩者的主成分都是糯米，且內餡的高油脂易造成身體負擔，醫師特別提醒，長輩與幼兒、胃食道逆流患者、接受過胃部切除手術的人，以及配戴假牙者，這4種類型的民眾食用時要特別小心，糯米製品不易咀嚼、消化且熱量高。
糯米製品不易咀嚼消化
烏日林新醫院肝膽腸胃科主任李傑哲表示，小朋友的消化功能比較差，糯米含較多支鏈澱粉，黏性高，吃的時候若沒有細嚼慢嚥，或是直接一口吃下去，小心噎到致死，萬一不小心噎到要記得使用「哈姆立克急救法」。
此外，戴假牙的民眾在吃湯圓時，要小心湯圓黏住假牙，有些人選擇拔掉活動假牙吃湯圓，但卻常因無法充分咀嚼，出現胃痛或小腸不適。
李傑哲也說，糯米製的湯圓、元宵、粽子、年糕等食物，需要花較長的時間來消化，但是食物和胃酸停留在胃內太久，容易胃酸逆流，產生脹氣，建議有胃食道逆流、消化功能不好、曾進行胃部切除手術的民眾要酌量食用。
彰化市秀傳醫院營養科主任黃紹萱表示，湯圓的熱量很高，10顆紅、白小湯圓連湯在內，或市售包餡湯圓4顆，大約是1碗飯的熱量（280大卡），慢性疾病患者要注意份量控制，尤其是糖尿病、高血壓、腸胃道消化差的患者更要節制。
黃紹萱建議糖尿病患可以把湯圓當正餐吃，例如可以煮成客家鹹湯圓，搭配大量蔬菜一起食用；或者是當點心食用時，下一餐飯或其他主食須減量攝取，以維持一天的醣類總攝取量不過量。
烏日林新醫院營養師林宜德也建議，如果想吃甜湯圓，可利用桂圓、紅棗、菊花或老薑熬煮湯底，減少甜湯的糖分及熱量；炸的元宵或湯圓，因炸過的外皮較硬不易消化，建議改用水煮或蒸煮方式烹調。不要忘了搭配蔬菜、蛋白質等其他食物一起吃。
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