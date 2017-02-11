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元宵吃湯圓 4種人要小心別噎到

2017-02-11

記者何宗翰、湯世名／連線報導

今天是元宵節，不少人會吃元宵或湯圓應景，不過兩者的主成分都是糯米，且內餡的高油脂易造成身體負擔，醫師特別提醒，長輩與幼兒、胃食道逆流患者、接受過胃部切除手術的人，以及配戴假牙者，這4種類型的民眾食用時要特別小心，糯米製品不易咀嚼、消化且熱量高。

糯米製品不易咀嚼消化

烏日林新醫院肝膽腸胃科主任李傑哲表示，小朋友的消化功能比較差，糯米含較多支鏈澱粉，黏性高，吃的時候若沒有細嚼慢嚥，或是直接一口吃下去，小心噎到致死，萬一不小心噎到要記得使用「哈姆立克急救法」。

此外，戴假牙的民眾在吃湯圓時，要小心湯圓黏住假牙，有些人選擇拔掉活動假牙吃湯圓，但卻常因無法充分咀嚼，出現胃痛或小腸不適。

李傑哲也說，糯米製的湯圓、元宵、粽子、年糕等食物，需要花較長的時間來消化，但是食物和胃酸停留在胃內太久，容易胃酸逆流，產生脹氣，建議有胃食道逆流、消化功能不好、曾進行胃部切除手術的民眾要酌量食用。

彰化市秀傳醫院營養科主任黃紹萱表示，湯圓的熱量很高，10顆紅、白小湯圓連湯在內，或市售包餡湯圓4顆，大約是1碗飯的熱量（280大卡），慢性疾病患者要注意份量控制，尤其是糖尿病、高血壓、腸胃道消化差的患者更要節制。

黃紹萱建議糖尿病患可以把湯圓當正餐吃，例如可以煮成客家鹹湯圓，搭配大量蔬菜一起食用；或者是當點心食用時，下一餐飯或其他主食須減量攝取，以維持一天的醣類總攝取量不過量。

烏日林新醫院營養師林宜德也建議，如果想吃甜湯圓，可利用桂圓、紅棗、菊花或老薑熬煮湯底，減少甜湯的糖分及熱量；炸的元宵或湯圓，因炸過的外皮較硬不易消化，建議改用水煮或蒸煮方式烹調。不要忘了搭配蔬菜、蛋白質等其他食物一起吃。

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  • ▲湯圓的成分為糯米，內餡的高油脂易造成身體負擔。（記者何宗翰攝）

    ▲湯圓的成分為糯米，內餡的高油脂易造成身體負擔。（記者何宗翰攝）

  • ▲營養師黃紹萱提醒，不管是吃元宵或是湯圓，熱量都很高。 （記者湯世名攝）

    ▲營養師黃紹萱提醒，不管是吃元宵或是湯圓，熱量都很高。 （記者湯世名攝）

  • ▲手搖元宵是元宵節常見活動。（記者湯世名攝）

    ▲手搖元宵是元宵節常見活動。（記者湯世名攝）

  • ▲李傑哲醫師提醒，吞嚥及消化功能不好的民眾要特別注意。（記者何宗翰攝）

    ▲李傑哲醫師提醒，吞嚥及消化功能不好的民眾要特別注意。（記者何宗翰攝）

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