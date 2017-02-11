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生理期多喝黑糖薑茶? 醫︰未必人人適合

2017-02-11

記者吳俊鋒／台南報導

天氣寒冷，民眾常喝薑茶來保暖，有部分女性在月經來時，會再添加黑糖，緩和生理期疼痛，但醫師提醒，並非每個人的體質都適合服用黑糖，有時反而會更不舒服，還是先詢問專業人員的意見為宜。

得看個人體質

冷氣團報到，一名張姓女子喝薑茶驅寒，由於月事快來了，她認為黑糖可以溫補，也就喝黑糖薑茶，不料生理期時肚子卻更為悶脹，還一度有劇烈的疼痛感，趕緊就醫。

台南奇美中醫部主治醫師廖芳儀表示，溫補適合多數虛寒體質的人，但張小姐的舌苔偏厚膩，把脈後，發現她屬於氣滯夾濕的證候，加上平常愛喝冰涼飲料，喝黑糖薑茶反而無法達到預期效果。

廖芳儀先用柴胡疏肝散配合八味帶下方，為張女做日常調理，並指導她按摩一些適合的穴位舒緩症狀，再藉由適合她的玫瑰玉竹飲，改善她氣行不暢的狀況，也有助養顏美容之效。

廖芳儀說，生理期前後的不舒服問題，主要是女性荷爾蒙的變化所引起，若患者本身氣血較難暢行，以及長期生活飲食習慣都會導致體內出現濕氣或瘀滯的情形，加重這些症狀。

如果是屬於偏脾虛體質的女性，則建議服用玉米鬚飲，來改善生理期前易水腫、肢體沉重感、帶下量多的症狀。

廖芳儀指出，坊間很多標榜女性生理期喝的保健飲品，但個人體質不同，還是諮詢專業中醫師後再選用，才有利於調養。

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  • ▲針對氣滯夾濕的體質，廖芳儀醫師建議玫瑰玉竹飲。（記者吳俊鋒翻攝）

    ▲針對氣滯夾濕的體質，廖芳儀醫師建議玫瑰玉竹飲。（記者吳俊鋒翻攝）

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