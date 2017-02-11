網購助勃器助性 下體紅腫10天
2017-02-11
記者吳欣恬／台北報導
一名32歲男子自覺勃起硬度不足，在網路上購買真空吸引產品想增加硬度，結果第一次使用就感到抽痛，取下後陰莖發紅、腫脹、疼痛，隔天更出現瘀青，快10天才恢復正常。
馬偕醫院泌尿科主治醫師蔡維恭指出，患者前來求診，因為該男沒有吸菸病史和代謝症候群，他推測是因心理因素導致勃起功能障礙。
蔡維恭說，市面上販售的真空吸引器可能因負壓產生太快、吸引力過猛，導致陰莖的皮下組織出血、破裂、腫脹等，「合格的醫材，負壓是採漸進上升」。
台灣男性學醫學會去年8至12月的調查，發現國內100名有攝護腺癌病史並做過治療的民眾，幾乎都有勃起功能障礙。其中76名甚至無法行房，但只有30名曾尋求藥物治療，甚至有24名是自行尋找偏方。
蔡維恭說，陰莖如果長期未能充血，處於缺血、缺氧的狀況下，就可能纖維化，性行為時當然表現不盡理想，甚至連長度都變短。利用吸引裝置幫助勃起的合格醫材名稱為「負壓助勃器」，是將透明陰莖套管套在陰莖上，再利用負壓幫浦，提供負壓吸力讓血液流入陰莖海綿體後，再將大小適中的張力環，套在陰莖根部，箝制血液回流，使陰莖持續勃起的物理療法。
蔡維恭提醒，「負壓助勃器」屬二級醫材，有需要的民眾，先給醫師評估，取得醫師處方後才可使用。
合法的「負壓助勃器」在釋放壓力時穩定上升，且有上限，一般維持在14至17毫米汞柱，但市面上販售的真空勃起器常有增壓速度過快、且壓力超過上限等問題。民眾私自購買不合格的「真空勃起器」，不僅難以達到治療效果，還可能讓陰莖歪掉、變形。
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