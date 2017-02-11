健保詐騙電話猖獗 話術就是那幾招
2017-02-11
記者吳亮儀／台北報導
「先生（或小姐），您的健保卡使用違規異常，請按9由專人為您說明……」，聽到這段電話錄音，就可以掛掉電話了，因為百分之百是詐騙電話。
去年底至今健保詐騙電話大增，去年9月到12月間，民眾反映接獲健保詐騙電話的總通數，較去年5月到8月多出一萬多通，相關單位接獲回報的詐騙電話數每天高達200多通，提醒民眾當心。
健保署分析，不肖人士採用健保詐騙電話的「話術」，不外是自稱健保署人員或檢警人員，偽稱「健保卡違規使用，如被盜用、使用異常、有違規紀錄」等，或「即將被停卡」、「於○○醫院就診，需申請醫療給付○○○元」等情境，藉由民眾衝動、恐慌的心理，進一步騙取個資，或告知其個資遭冒用，帳戶已不安全，要求將帳戶錢領出交由所謂「監管單位」，或交付存摺、提款卡及密碼，導致民眾財物損失。
健保署科長董玉芸提醒，目前健保欠費與民眾就醫權已完全脫鉤，健保欠費「不會」導致民眾被鎖卡或不得就醫。民眾若接到電話告知「欠費將被鎖卡、健保卡被盜用、有違規紀錄」，千萬別依指示做任何動作。
董玉芸強調，健保署及相關單位都不會主動以電話語音、簡訊、Line等方式，要求民眾匯款、回電、或點選連結，呼籲民眾若接到任何疑似詐騙電話，可撥打免付費專線0800-030-598查證，或撥165防詐騙電話報案。
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