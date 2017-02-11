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〈中部〉寒流急診增多 防凍關懷啟動

2017-02-11

〔記者蔡淑媛、蘇金鳳、許國楨／台中報導〕寒流來襲，台中市氣象站昨天清晨多處都測出低於攝氏十度的低溫，直至白天才回升至十八、十九度，加上風力強，體感溫度更低，這波寒流將持續發威至週日，昨天也造成五人疑似心血管疾病猝死，醫師提醒要注意保暖並小心溫差大，飲酒當保暖。

衛生局統計，台中地區九、十日有五人疑因寒冷引發心血管疾病猝死送醫不治，醫管科長洪美智指出，包括四名老人分別送台中榮總、中山附醫，還有一名六十歲民眾心血管問題猝死送中國附醫不治，民眾因心血管問題就醫多一至二成。

中國附醫急診室主任陳維恭指出，低溫對心血管疾病患者衝擊大，九日寒流初來當晚，急診人次少逾一成，應該是民眾都躲在家裡禦寒。但這波寒流日夜溫差大，大家白天出門要注意保暖，也要小心後續三天至一週，在驟冷後過後罹患心血管、腎臟、腸胃道和肺病患者須嚴防併發症。

陳維恭提醒，慢性病患者應按時服藥，一般人也不要以喝酒取暖，許多人不知自己有心臟病，一旦喝酒加速新陳代謝，身體會難以負荷造成病發；中榮心血管中心副主任蔡鴻文也提醒，元宵節出門賞花燈、參與晚會或追雪、泡溫泉，都要做好保暖，有心血管疾病或老人、孩童等太冷也別出門，出現胸悶、胸痛，甚至上腹痛等不適時，要立即就醫。

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  • 寒流來襲，社會局啟動防凍機制，前往地下道關懷街友，並勸說到安置中心。（記者蘇金鳳攝）

    寒流來襲，社會局啟動防凍機制，前往地下道關懷街友，並勸說到安置中心。（記者蘇金鳳攝）

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