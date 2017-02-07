《謠言終結站》痠痛貼布貼越久越有效? 錯！不宜超過6小時

2017-02-07

前言：

網路世界無遠弗屆，彈指之間發送的訊息，真假難分，導致口耳相傳，莫衷一是。《健康醫療版》即日起，推出《謠言終結站》專欄，提供讀者正確的飲食及醫藥相關訊息，讓大家的生活更安心及放心。

記者林惠琴／台北報導

許多民眾腰痠背痛時，常會使用痠痛貼布緩解症狀，且外傳貼越久越有效，但衛福部食藥署官員澄清，痠痛貼布的止痛成分經由皮膚吸收而產生作用，若黏貼時間過長，可能吸收過多藥量，加上皮膚長期處於密不透氣的環境中，容易產生紅、腫、癢等情況，因此「痠痛貼布貼越久，效果越好」說法，並不是真的。

據台安醫訊資料，市面痠痛貼布可分為油性與水性，油性貼布以樹脂當基劑，較薄、黏性較強，但使用有機溶劑容易使人在黏貼時產生過敏反應；水性貼布則是以高分子聚合物當基劑，不易產生過敏反應，但較厚、黏性較差。

若依中、西藥來分，台安醫院藥師劉文琪表示，中藥貼布主要成分包含冬綠油、辣椒素、薄荷等，可達消炎止痛的效果，其中，「涼性貼布」多添加薄荷，貼後會有涼快感，「溫感型貼布」多添加辣椒素，貼後會產生溫熱感；西藥貼布則通常以非類固醇消炎止痛藥為主成分。

痠痛貼布中的止痛成分經過皮膚吸收而產生作用，效果約維持6至8小時，最多可達12小時，但黏貼時間過長，皮膚密不透氣，易產生紅、腫、癢現象，且部分民眾除使用痠痛貼布，還會併用痠痛藥膏、痠痛噴劑，使藥物進入體內的劑量增加，可能造成藥物不良反應。

使用痠痛貼布前，最好先諮詢醫師或藥師，並依照藥品說明書標示使用，不要自行增加使用量與使用時間。食藥署官員建議，使用痠痛貼布不宜超過6小時，且應避開皮膚有傷口、濕疹、潰瘍等部位；若對藥品容易有過敏反應，可事先貼在小面積的皮膚上測試，一旦出現起疹、紅腫、發癢等立即停用。

劉文琪也強調，有些慢性疼痛可能是某種潛在疾病引起，因此若用痠痛貼布超過兩週，症狀仍未好轉，建議就醫進一步診治。