肺炎非老人病 住院年齡平均47歲
2017-02-07
記者林惠琴／台北報導
肺炎不再是老人病，青壯年族群風險提高！近期天氣冷颼颼，民眾要注意流感、肺炎發生，而根據新光醫院統計，流感、肺炎是住院患者第4名的疾病，平均年齡僅47歲，且住院死亡患者中，更是10人就有1人死於肺炎，醫師提醒，除了年長者外，有慢性病的青壯年也不可掉以輕心、要提高警覺。
新光醫院健康管理部主任高尚志表示，許多民眾誤以為肺炎是小孩或老人專屬疾病，但該院統計發現，流感、肺炎住院患者的平均年齡僅47歲，因此肺炎對於健康的威脅，即使是青壯年也未必能倖免，推估可能是這些患者同時伴有慢性病，導致較一般人更容易因為流感併發肺炎，且感染後症狀通常也會較嚴重。
高尚志指出，65歲以上年長者，以及患有慢性病，例如腎臟病、心臟病、糖尿病、肺部或肝臟疾病、免疫力低下者，或是曾經罹患肺炎者，均為肺炎感染的高風險族群，而最近天氣忽冷忽熱，氣溫動輒落差10幾度，氣溫低可能使慢性肺阻塞疾病惡化、糖尿病患者糖化血色素控制困難，加重慢性病患者病情，溫差大則恐因為高感染風險族群身體調節不易，進而增加感染肺炎風險。
除了慢性病因素外，高尚志也說，社區型肺炎中最常見的致病菌是肺炎鏈球菌，平時可能已經潛伏在民眾的鼻咽腔當中，當免疫力下降時，就有機會從呼吸道或血液侵襲器官，因此人人均有被感染的風險。
高尚志說，國外研究發現，成人施打肺炎鏈球菌結合型疫苗2年後，可以有效降低近一半鼻咽腔帶菌率風險，建議高風險的年長者、慢性病患者必要時可與醫師討論接種肺炎鏈球菌疫苗事宜，以增加防護力。
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