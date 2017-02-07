88歲老婦高燒不退 豐原醫採用質譜儀

2017-02-07 13:20

〔記者歐素美／台中報導〕88歲李姓阿嬤高燒不退，家人緊急掛急診求醫，醫師懷疑是感染菌血症，但傳統生化鑑定較耗時，經抽血進行血液培養後透過新引進的質譜儀，1天內即鑑定出阿嬤高燒是因「鬆脆類桿菌」作祟，立即對症下藥改善。

豐原醫院檢驗科主任陳嘉文表示，傳統的生化鑑定如果在血液中發現厭氧菌，鑑定時間需6至7天，但採用質譜儀1天內就內得知感染源。這項新儀器與傳統生化鑑定主要差別在於可大幅縮短時間，像一般細菌，傳統檢驗約需24至48小時，新進的質譜儀只需要30分鐘至1小時，就能完成菌株鑑定，提供給臨床醫師進行診斷。

陳嘉文說，這項微生物鑑定在臨床診斷上幫助相當大，例如病人抽血進行血液培養，當血液裡有生長細菌，病患容易出現菌血症，嚴重者還會演變成敗血症，導致死亡，如果能提早完成鑑定和藥敏試驗結果，就能提供臨床醫師及早診斷及治療，挽救病人生命。

豐原醫院微生物中心除嘉惠大豐原區病患，並提供台中、彰化、南投、草屯療養院等中部4家部立醫院微生物檢驗，如血液培養、痰液培養、糞便培養、厭氧培養、黴菌培養等，可鑑別的菌株多達3000多種。