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連假大魚大肉還喝酒助興 門診痛風發作病患增2成

2017-02-07  10:59

〔記者方志賢／高雄報導〕春節連假結束，高雄一名40歲男性早上起床，右腳足背劇烈疼痛，還差點跌倒，趕緊跛著腳就醫，原來是痛風找碴，醫師強調，不少民眾連假大魚大肉，還多喝了酒助興，因此門診痛風發作的病患約增加2成。

收治患者的「活力得中山脊椎外科醫院」內科醫師巫慶仁指出，每逢放假或節慶過後，痛風發作的病人就暴增。這位患者剛好半個月前也曾發作過類似的疼痛，但不像這次這麼嚴重，他春節期間大魚大肉還喝了很多酒，經檢驗其尿酸值高達9 mg/dL（正常是7 mg/dL以下），懷疑他腳部劇痛應是痛風造成。

巫慶仁說，根據臨床症狀、疾病史及抽血數值，他建議這位患者以藥物治療急性疼痛，並給予飲食建議單，避免或應減量的食物，因為痛風發作與年節吃的美食及美酒是有絕對相關。

巫慶仁指出，人體內的普林代謝後會變成尿酸，因此痛風患者要減少高普林食物的攝取。高普林食物包括有，內臟類、海鮮（部分魚類以及蝦蟹貝類等）、部分豆類、火鍋肉湯及雞精等。

酒精雖不是高普林食品，但酒精及果糖類會代謝成乳酸，影響尿酸代謝，也會惡化痛風；高油脂食物則抑制尿酸排泄，都應減少攝取。

巫慶仁說，急性痛風發作，通常會使用一些非類固醇抗發炎藥物，及秋水仙素或合併類固醇來抑制關節腔發炎反應。

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  • 醫師指出春節連假不少民眾大魚大肉還喝酒助興，門診痛風發作病患增2成。（記者方志賢攝）

    醫師指出春節連假不少民眾大魚大肉還喝酒助興，門診痛風發作病患增2成。（記者方志賢攝）

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