子宮肌瘤要注意 女頻尿還引發泌尿道感染
2017-02-07 11:04
〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹一名48歲周姓女子，2年前在做抹片篩檢發現一顆約10公分的肌瘤，因沒有明確症狀，周女並未進行手術，最近，她因肌瘤過大壓迫到泌尿道系統，不僅頻尿，還引發泌尿道感染，且腹部下墜感越來越明顯，經在醫師建議下開刀，將約20公分的子宮移除，頓時感覺自己輕盈了不少。
台大醫院新竹分院婦產部醫師陳宇立指出，子宮肌瘤是構成子宮肌層平滑肌細胞所產生的腫瘤，是婦產科常見的良性腫瘤，育齡婦女中，約有3成以上會被告知患有子宮肌瘤。
肌瘤的形成沒有明確原因，一般是和雌激素持續的刺激有關，大多數患有子宮肌瘤的婦女並無明顯臨床症狀，求診的婦女大多是因為經血量有變化、頻尿、便秘而就醫，或是在例行的子宮頸抹片檢查中，經由細心的婦產科醫師內診再配合超音波檢查而發現，也有少數是自己摸到明顯的小腹突出才急忙求治。
陳宇立表示，子宮肌瘤治療一般可分為「定期門診追蹤肌瘤大小，及其變大速度」、「合適的藥物治療」、「或手術處置」。
陳宇立呼籲，現代的職業婦女不僅工作壓力繁重，還要身兼照顧家庭的責任，關心自己的時間相對減少，即使如此，仍需每年定期接受子宮頸抹片檢查，注意自己身體的變化和症狀，此外，已知患有子宮肌瘤的婦女，須按時回診追蹤並與婦產科醫師討論，才能盡早改善症狀，維持良好的生活品質。
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