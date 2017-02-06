蛋不能吃太多？營養師：烹調方式比數量更重要
2017-02-06 23:19
〔即時新聞／綜合報導〕很多人認為雞蛋膽固醇過高，1天不能吃太多顆，不過營養師卻說，食物膽固醇對身體影響很小，比起吃的雞蛋顆數，烹調方式更值得關注。
據《華人健康網》報導，美國之前發布的2015至2020飲食指南，取消了每日膽固醇的攝取限量標準，說明食物膽固醇對身體膽固醇的影響很小，也扭轉了民眾對每天吃蛋數量的迷思。營養師邱薇儒說，飲食攝取的膽固醇和身體自行合成膽固醇會取得平衡。
不過邱薇儒建議，吃蛋時更要注意烹調方式，盡量選擇蒸、滷或燉煮的方式來料理蛋，避免油爆、油煎或高溫油炸。而半熟蛋也應該能避就避，因為沙門氏桿菌主要分布在生蛋、蛋殼上，如果蛋沒完全煮熟、和其他食物發生交叉污染，就可能造成食物中毒。
邱薇儒也建議，買蛋時應避免有裂痕、破損的蛋，烹調時也要將手和蛋洗乾淨，冷熱溫差也可能讓食物處於危險溫度帶。
相關連結請見：
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 都叫西寧艦… 台灣、中國軍艦撞名
- 鄒倩琳剛走敖國珠又爆閃辭 中天主播驚陷缺人囧態
- 鎖定女高中生 伸狼爪13年
- 恐無助減少交通量 台北推U Moto再等等
- 台紙董總內訌加劇 簡鴻文︰財報會出、6月改選
- 燈節西門町擠爆 未交管人車搶道
- 今年房屋稅 高雄稅捐處︰與去年持平
- 王文潮妻兩度賣股 入帳逾28億
- 3度酒駕 前立委兒被起訴
- Gogoro推平價車 銷量翻倍
- 感謝台灣311伸援 日人：但沒禮貌仍讓人受不了
- 管控更嚴格 中國2016年海外交易遭大幅取消
- 試委不滿年改案 3月送立院仍有變數
- 公寓竄惡火 夫死妻兒3傷
- 維冠案檢方偵辦實錄 開放300本對外銷售
- 自由共和國》蕭新煌／年金改革大步走
- 〈熱門族群〉先熱後冷 太陽能股有好光景
- 台南五瘟宮拜天公 金爐現「火龍」
- 藍鈞天 黑森林巧克力蛋糕
- 家裡缺女人 單親父子養7個矽膠娃娃作伴
- HBL》謝亞軒連2場破20 能仁拉尾盤擊敗泰山
- 覺翁書畫特展 致敬台灣山水代言人
- 〈體檢家庭風險〉爸媽偏心 孩子傷心
- 帕帥1128勝 單一球隊最多
- 鏗鏘集》國民黨喊團結的時候
- 8公里「買一送一」 台一線26線公車今開跑
- 基隆十大肇事路段 中正路又居首
- 大女兒遭割喉痛醒 LINE舅舅救命
- 李敖腦瘤竟是「病例罕見」 北醫院長親組團隊治療
- 〈台股青紅燈〉台股密碼1479
- 祖先神像鄰庄拜300年 子孫迎回作客
- 台灣賽》逼出150％實力 絲薇托莉娜封后
- 威廉約會變調直銷 楊千霈北歐拚做人
- 西門町商家 燈節營收估多3成
- 海基會辦台商活動 這次出席人數最多
- 立榮接手北花航線 今開放訂票
- 自由共和國》吳誠文／迷途未遠•台灣半導體
- （影音）劉燁唱歌給兒女聽 秒被諾一噓示意他閉嘴
- 自投羅「網」！逼債動用私刑 影片PO網警察逮人
- 《自由廣場》簡單管理：年金改革只需「三條線」
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：蛋不能吃太多？營養師：烹調方式比數量更重要
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分