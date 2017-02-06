| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

蛋不能吃太多？營養師：烹調方式比數量更重要

2017-02-06  23:19

〔即時新聞／綜合報導〕很多人認為雞蛋膽固醇過高，1天不能吃太多顆，不過營養師卻說，食物膽固醇對身體影響很小，比起吃的雞蛋顆數，烹調方式更值得關注。

據《華人健康網》報導，美國之前發布的2015至2020飲食指南，取消了每日膽固醇的攝取限量標準，說明食物膽固醇對身體膽固醇的影響很小，也扭轉了民眾對每天吃蛋數量的迷思。營養師邱薇儒說，飲食攝取的膽固醇和身體自行合成膽固醇會取得平衡。

不過邱薇儒建議，吃蛋時更要注意烹調方式，盡量選擇蒸、滷或燉煮的方式來料理蛋，避免油爆、油煎或高溫油炸。而半熟蛋也應該能避就避，因為沙門氏桿菌主要分布在生蛋、蛋殼上，如果蛋沒完全煮熟、和其他食物發生交叉污染，就可能造成食物中毒。

邱薇儒也建議，買蛋時應避免有裂痕、破損的蛋，烹調時也要將手和蛋洗乾淨，冷熱溫差也可能讓食物處於危險溫度帶。

相關連結請見：

一天能吃幾顆蛋？比數量更重要的是…

廣告
  • 很多人認為雞蛋膽固醇過高，一天不能吃太多顆。（資料照，記者張菁雅攝）

    很多人認為雞蛋膽固醇過高，一天不能吃太多顆。（資料照，記者張菁雅攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 健康醫療 膽固醇 雞蛋
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤照燒山藥
芋香高麗蒸
鮮魚時蔬可樂餅
溫沙拉✤好吃秘訣
轉寄

標題：蛋不能吃太多？營養師：烹調方式比數量更重要


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月7日‧星期二‧丁酉年正月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.