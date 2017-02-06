蛋不能吃太多？營養師：烹調方式比數量更重要

2017-02-06 23:19

〔即時新聞／綜合報導〕很多人認為雞蛋膽固醇過高，1天不能吃太多顆，不過營養師卻說，食物膽固醇對身體影響很小，比起吃的雞蛋顆數，烹調方式更值得關注。

據《華人健康網》報導，美國之前發布的2015至2020飲食指南，取消了每日膽固醇的攝取限量標準，說明食物膽固醇對身體膽固醇的影響很小，也扭轉了民眾對每天吃蛋數量的迷思。營養師邱薇儒說，飲食攝取的膽固醇和身體自行合成膽固醇會取得平衡。

不過邱薇儒建議，吃蛋時更要注意烹調方式，盡量選擇蒸、滷或燉煮的方式來料理蛋，避免油爆、油煎或高溫油炸。而半熟蛋也應該能避就避，因為沙門氏桿菌主要分布在生蛋、蛋殼上，如果蛋沒完全煮熟、和其他食物發生交叉污染，就可能造成食物中毒。

邱薇儒也建議，買蛋時應避免有裂痕、破損的蛋，烹調時也要將手和蛋洗乾淨，冷熱溫差也可能讓食物處於危險溫度帶。

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