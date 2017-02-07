出生2天就胃穿孔 切除8成胃部救命
2017-02-07
記者蘇孟娟／台中報導
一名才出生2天的男嬰因先天性供給胃的血管不良，導致胃缺血缺氧、局部壞死穿孔，澄清醫院中港院區小兒科醫護團隊切除男嬰約5分之4的胃救命，目前男嬰已能正常喝乳，每3小時食量可喝100CC奶水，體重從3000公克增至3500公克，順利出院。
院方指出，男嬰在診所足月生產，出生時體重正常並無異常，依常規開始餵配方奶，但出生第2天開始出現腹脹和呼吸急促現象，立即轉澄清醫院診治。
澄清醫院新生兒加護病房主任黃元韻指出，男嬰到院時血液循環不佳，血壓偏低且心跳加快，發炎指數偏高，哭聲無力微弱，腹部脹氣，經X光檢查，發現腹腔內充滿氣體，研判應是消化系統有破洞，緊急安排開刀。
小兒外科主任林雨利指出，打開男嬰腹腔後，發現滿佈黃色結塊，且胃部大彎處的組織已破約2到3公分大洞，他花了極多時間先清理黃色結塊，之後因胃部多處壞死，且男嬰出現敗血症症狀，緊急將胃部切除約5分之4後，在胃前庭接上食道，救回小嬰兒一命。
林雨利說，男嬰應是先天性供給胃部的血管不良，缺血缺氧的胃部呈現薄弱現象，胃壁極薄，出生後胃開始運作，進食後乳汁脹破單薄的胃壁，導致奶水與胃酸綜合形成黃色結塊，從胃部破洞流出。
黃元韻說，男嬰術後先以全靜脈營養注射照護，7天後再從水到奶水慢慢餵食，男嬰經住院1個月後，每3小時的食量已能達100CC，體重從原本3000公克增至3500公克而順利出院。
林雨利說，男嬰未來胃部有可能會再長大一些，但會長多少，目前無法預測，未來再大些可以進食固體食物，但須採少量多餐方式進食。需注意營養均衡，吃固體食物仍需注意，目前均定期回診。
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