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桌邊倡蔬食 星籍女童獲表揚

2017-02-05

新加坡籍小女孩馬紫芊年僅8歲，自豪紀錄是3週內成功邀約120人響應蔬食行動。她在自家素食餐廳穿梭，特殊的桌邊服務是「倡導111吃素運動」；她向每位顧客宣導「吃素愛地球」的理念，還會送客人自己繪製的「蔬醒小卡」，時時提醒。

紫芊最近獲邀來台，與證嚴法師及慈濟志工分享心得，小小年紀表現得落落大方，且擁有堅定信念，令人讚賞。她說：「素食就不用傷害動物了。」希望更多人響應。

（記者楊綿傑）

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  • 馬紫芊與店內顧客提倡吃素觀念。（慈濟基金會提供）

    馬紫芊與店內顧客提倡吃素觀念。（慈濟基金會提供）

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