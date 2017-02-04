全台血庫拉警報 A型缺最大

2017-02-04

春節過後，血液庫存量持續減少，至昨天止，平均僅剩5.5天庫存量，最缺的血型是A型血。

衛福部醫事司昨發布訊息指出，春節連續假期後疑因天氣濕冷，較少人捐血，各地血液庫存量快速下降，雖然還能正常支應，但仍呼籲要儲備充裕的醫療用血。

目前各地捐血中心貯血量平均有5.5天，其中A型血4.8天、B型血7.4天、O型血4.9天，以及AB型血5.9天。

各縣市中，又以台北市情況最危急，各血型庫存都低於安全值，平均只剩4.9天，O型血更只剩下3.5天。

（記者黃邦平）