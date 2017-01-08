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《健康聚寶盆》補充「膠原蛋白抗老」? 顧好基本健康卡實在

2017-01-08

文／林靜芸

根據網友最常使用「十大抗老偏方」統計發現，最夯的補品是膠原蛋白。老人補骨頭、補關節；年輕人補皮膚。

膠原蛋白有吃的及塗的。塗的膠原蛋白宣稱可以拉提臉部；日本藥妝店整排膠原蛋白，吃的有粉狀、有錠狀，也有膠囊狀。塗的也各式各樣，產品銷路很好，有的品牌還以中文標註「每人限購兩罐」。

去年底整形外科醫學會也有展覽攤位介紹膠原蛋白彈力美容飲品，藥廠以製藥技術生產含有Q10、豬皮抽取物的保健食品，負責介紹的業務聲稱這款產品很受歡迎，銷路很好，她們自己都有買來服用，覺得效果比作脈衝光還好。

膠原蛋白是細胞外基質的主要成分，佔人體總蛋白質約20%，主要存在結締組織，有很強的伸展能力。韌帶、肌肉、血管、皮膚等都靠它保持韌性！

我們的皮膚80%是膠原蛋白，另外20%是彈性纖維以及聚醣。膠原蛋白負責韌性，彈性纖維負責彈性，聚醣負責保濕。形狀規則、排列整齊的膠原蛋白纖維才具有功能。

膠原蛋白纖維由纖維母細胞生產。人體過了20歲，維纖母細胞生產的膠原蛋白纖維每年減少1%；老化的膠原蛋白纖維、彈性纖維斷裂，變短、變粗，雜亂推擠，無法整齊排列。皮膚失去韌性及彈性就出現鬆弛下垂。

此外，自由基、紫外線、吸菸等外來因素也可能使膠原蛋白、彈性纖維以及聚醣減少，以致皮膚自我修復下降，角質層剝脫障礙、皮膚暗沈、乾枯，進而出現斑點及皺紋。

皮膚的老化包括毛孔粗大、暗沈、長斑、皺紋、鬆弛等困擾，都與膠原蛋白纖維減少或缺陷有關。原因可能是纖維母細胞（工廠）生產力下降，膠原蛋白纖維老化（良率不佳），膠原蛋白纖維分解（環境不適合保存），膠原蛋白纖維氧化（自由基攻擊），膠原蛋白纖維醣化（血糖增加）等。

與其吃膠原蛋白不如吃豆腐

想要皮膚Q彈飽滿，我們需要膠原蛋白纖維，但是老化的皮膚並非單純欠缺膠原蛋白（原料），市售吃的或塗的膠原蛋白，由於分子過大，無法直接進入人體。吃的可能是補充了胺基酸，塗的可能有保濕以及凝膠的短暫拉提（洗掉就沒有了），也就是說，與其去吃膠原蛋白不如吃豆腐，塗膠原蛋白不如塗保濕產品。這是因為豆腐也是補充蛋白質，且價格比較便宜，而膠原蛋白的分子大，塗的話有保濕效果，但是它的保濕價值卻不如其它的保濕產品。

想要逆時凍齡，去斑消痕，或是重回嬰兒肌膚，還是得從防曬、減少自由基、不吸菸、控制血糖、注意健康等基本功做起才正確！

（作者為聯合整形外科診所院長醫師）

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  • 吃豆腐可以補充蛋白質，增強皮膚韌性。

    吃豆腐可以補充蛋白質，增強皮膚韌性。

  • 臉部保濕可以讓臉部肌膚不缺水；圖為情境照，圖中人物與本文無關。

    臉部保濕可以讓臉部肌膚不缺水；圖為情境照，圖中人物與本文無關。

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