《健康聚寶盆》補充「膠原蛋白抗老」? 顧好基本健康卡實在
文／林靜芸
根據網友最常使用「十大抗老偏方」統計發現，最夯的補品是膠原蛋白。老人補骨頭、補關節；年輕人補皮膚。
膠原蛋白有吃的及塗的。塗的膠原蛋白宣稱可以拉提臉部；日本藥妝店整排膠原蛋白，吃的有粉狀、有錠狀，也有膠囊狀。塗的也各式各樣，產品銷路很好，有的品牌還以中文標註「每人限購兩罐」。
去年底整形外科醫學會也有展覽攤位介紹膠原蛋白彈力美容飲品，藥廠以製藥技術生產含有Q10、豬皮抽取物的保健食品，負責介紹的業務聲稱這款產品很受歡迎，銷路很好，她們自己都有買來服用，覺得效果比作脈衝光還好。
膠原蛋白是細胞外基質的主要成分，佔人體總蛋白質約20%，主要存在結締組織，有很強的伸展能力。韌帶、肌肉、血管、皮膚等都靠它保持韌性！
我們的皮膚80%是膠原蛋白，另外20%是彈性纖維以及聚醣。膠原蛋白負責韌性，彈性纖維負責彈性，聚醣負責保濕。形狀規則、排列整齊的膠原蛋白纖維才具有功能。
膠原蛋白纖維由纖維母細胞生產。人體過了20歲，維纖母細胞生產的膠原蛋白纖維每年減少1%；老化的膠原蛋白纖維、彈性纖維斷裂，變短、變粗，雜亂推擠，無法整齊排列。皮膚失去韌性及彈性就出現鬆弛下垂。
此外，自由基、紫外線、吸菸等外來因素也可能使膠原蛋白、彈性纖維以及聚醣減少，以致皮膚自我修復下降，角質層剝脫障礙、皮膚暗沈、乾枯，進而出現斑點及皺紋。
皮膚的老化包括毛孔粗大、暗沈、長斑、皺紋、鬆弛等困擾，都與膠原蛋白纖維減少或缺陷有關。原因可能是纖維母細胞（工廠）生產力下降，膠原蛋白纖維老化（良率不佳），膠原蛋白纖維分解（環境不適合保存），膠原蛋白纖維氧化（自由基攻擊），膠原蛋白纖維醣化（血糖增加）等。
與其吃膠原蛋白不如吃豆腐
想要皮膚Q彈飽滿，我們需要膠原蛋白纖維，但是老化的皮膚並非單純欠缺膠原蛋白（原料），市售吃的或塗的膠原蛋白，由於分子過大，無法直接進入人體。吃的可能是補充了胺基酸，塗的可能有保濕以及凝膠的短暫拉提（洗掉就沒有了），也就是說，與其去吃膠原蛋白不如吃豆腐，塗膠原蛋白不如塗保濕產品。這是因為豆腐也是補充蛋白質，且價格比較便宜，而膠原蛋白的分子大，塗的話有保濕效果，但是它的保濕價值卻不如其它的保濕產品。
想要逆時凍齡，去斑消痕，或是重回嬰兒肌膚，還是得從防曬、減少自由基、不吸菸、控制血糖、注意健康等基本功做起才正確！
（作者為聯合整形外科診所院長醫師）
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 歌仔戲國寶「小明明」驟逝！ 死因尚未確定
- 蔡總統抵飯店 僑胞低溫下熱情歡迎
- 北市動物園新住民 波蘭金剛猩猩亮相
- 〈愛情甜甜圈〉暖爐
- 槍放行李箱 機場不設防
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Hau Lung-bin to run for top KMT job
- 去年12月出口 可望雙位數成長
- 人物側寫》詹啟賢的奇幻之旅
- 加工自殺罪／自殺獨活最重判7年
- 佛州機場遭濫射 他靠筆電從槍口下逃生
- 蔡總統抵美維安嚴密 國際媒體關注
- 美國會計票 認證川普勝選
- 棄洪而去 詹啟賢辭國民黨副主席
- 詹啟賢辭副主席 藍委：替洪賣命的人都會求去
- 兒子家書太催淚 林英傑鬥志瞬間破表
- 談內科發展扯桃園 柯發言又惹議
- 校園開放不縮短 教育局：1例1休籌經費
- 王姿雯／失樂園
- 昔日救難英雄 高雄航空站消防班長 2度持毒被捕
- 林心如來台剖腹產女 酸民猛虧輸在起跑點
- 籌助學金 家扶兒叫賣6千斤高麗菜
- 川普親信戴三角胸針 網路熱議
- 自由廣場》台灣安全心腹之患
- 〈圖文專欄〉喜歡你 更愛自己
- 豬哥亮硬撐撈錢 西川貴教玩假奶
- 推廣T-Bike 資訊月有試乘
- 史前館增科技設備 互動好好玩
- 專家：購買者為滿足性想像
- 投手再生有口碑 富邦搶增關鍵
- 遭控影響美國大選 俄國美女駭客喊冤
- 〈婚姻哲學〉人妻也有夢想
- 女子國家戲劇院鬧自殺 現場救護車待命中
- 艾瑪史東同場《鋼鐵英雄》 舊愛有說有笑
- 騎士三巨頭合體 籃網5連敗
- 吳昇桓助拳南韓 紅雀不阻擋
- 紀念林獻堂 萊園寫生賽頒獎
- 洪秀柱：對手應明示對黨的理念
- 共和黨大老麥肯 可能成為反川普大將
- 自由廣場》無米樂 無田不樂
- 烘焙競賽頒獎 仁愛高山茶加值
標題：《健康聚寶盆》補充「膠原蛋白抗老」? 顧好基本健康卡實在
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email