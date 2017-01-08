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簡單4原則 改善兒童發展性口吃

2017-01-08

文／傅彩瑄

「孩子常常『我…我…我…』老半天，話都說不出來」、「我們家的小寶都4歲了，講話很容易支支吾吾，他是不是口吃啊？」常有家長詢問類似的問題。

2到5歲的學語兒一方面在發展詞彙功能，又要使用成人的句型說話，就容易有發展性口吃，例如：「我…我…我…想要吃冰─淇淋」、「媽媽帶…帶…帶…我出去玩」，但其中只有少部分的小朋友會持續至成人，大部分的小朋友會隨著時間自然恢復。而在發展性口吃這段期間，家長可以依照以下原則和小朋友互動，改善說話不流暢與發生口吃的頻率。

◎傾聽：當小朋友說話不流暢時，儘量不要急著打斷，大人扮演好傾聽者的角色，聽他想說什麼，而不要去糾正說話不流暢的情形。

◎降低語速：在成人說話速度較快的溝通情境中，小朋友易產生壓力，可能會加重其說話不流暢的情形，因此在和小朋友互動時，家長要儘量放慢說話的速度，增加小朋友詞彙與句型反應的時間，減少需快速產生詞彙與句型的壓力，讓他們能輕鬆的學習如何流暢的說話。

◎鼓勵：創造一個充滿正向反應的說話情境，例如：小朋友回答問題後，家長須給予「你好棒！」的正向回饋；小朋友說不出來或結巴時，家長用眼神鼓勵再試試看，讓小朋友覺得說話是一件有趣的事情，就算是說話不流暢也是可以很好的溝通，避免小朋友因為對話者負向的態度，而降低自己表達、說話的意願。

◎避免過度關注：和小朋友互動時，不要用口語方式提醒他們話語不流暢，例如：「你說話怎麼都講不清楚？」、「你不要緊張」、「你慢慢說，我等你說完」、「可以好好講話嗎？」小朋友可能因為被過度關注，反而說話更不流暢。（作者為鹿港基督教醫院語言治療師）

◎健康小叮嚀：

若小朋友發生說話不流暢持續的時間超過6個月以上或已確診為口吃，建議家長帶著小朋友到醫院尋求復健科醫師或語言治療師進行評估與治療。（傅彩瑄）

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  • ▲當孩子說話不流暢時，大人儘量不要急著打斷，應耐心傾聽他要說什麼；圖為情境照，圖中人物與本文無關。

    ▲當孩子說話不流暢時，大人儘量不要急著打斷，應耐心傾聽他要說什麼；圖為情境照，圖中人物與本文無關。

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標題：簡單4原則 改善兒童發展性口吃


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