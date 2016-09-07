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中國童多穿開襠褲 「下體塞電池」一週2起

2016-09-07  16:04

〔即時新聞／綜合報導〕中國許多民眾認可隨地便溺的行為，而讓兒童穿著開襠褲，但也造成女童容易出現在陰道塞入異物的行為。南京兒童醫院泌尿外科，上週就連續收治了3起女童陰道異物病例，塞入物甚至包括4號電池，讓醫師呼籲家長一定要加強監護。

根據《揚子晚報》報導，2歲9個月大的女童糖糖（化名），日前向父母哭鬧下體流血、疼痛，就醫後發現原來是她在自己的陰道裡，塞入了一枚玩具所用的鈕扣型電池。

無獨有偶，同一週另有一名7歲女童慧慧（化名），同樣因為下體出血、腹痛而到南京兒童醫院就診，經超音波檢查發現有一長條狀異物，在醫生耐心詢問下，才讓慧慧支支吾吾的承認，自己前幾天在家玩耍時，將一枚4號電池塞入了陰道。

醫師指出，陰道異物對陰道健康有很大危害，譬如上述病例塞入電池，由於陰道內部本身有一定的酸性，電池塞入較長時間就會出現漏液，可能影響未來生育能力。醫師補充，中國父母常給孩子穿開襠褲，將孩子生殖器暴露在外，增加異物進入的機會，務必要加強監護。

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  • 中國家長常會讓小孩穿開襠褲。（圖擷取自網路）

    中國家長常會讓小孩穿開襠褲。（圖擷取自網路）

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