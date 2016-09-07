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外資買澳洲農地 英國奪冠比下中國

澳洲政府公布外國人持有土地登記資料，英國投資人擁有的澳洲農地遠超過中國投資人，中國僅占澳洲農地的第5大外國買主。（圖擷自Waddell Photography）

2016-09-07  14:32

〔即時新聞／綜合報導〕近年來中國企業在全球各地買下無數房地產，逐漸引發各大國家反彈。有外媒報導指出，澳洲政府今天首度公布外國人持有土地登記資料顯示，英國投資人擁有的澳洲農地遠超過中國投資人，中國僅占澳洲農地的第5大外國買主。

綜合外媒報導，澳洲共有3億8千5百萬公頃農地，外國投資者擁有其中的13.6%（約5210萬公頃），最大的外國買主分別是英國（7.1%）、美國（2%）、荷蘭（0.777%）、新加坡（0.48%）和中國（0.38%）。但假若中資與澳洲最大牧場業者「吉德曼公司」（S Kidman & Co）於去年的交易成交，中國的排名就會推進到第2名。

「吉德曼公司」旗下有10座牧場，總面積約2.8個台灣大佔澳洲國土1.3%，卻在去年10月喊出售，但由於吉德曼旗下最大的安娜溪（Anna Creek）牧場，位在澳軍飛彈試射基地的射程內，經過安全因素考量後，澳洲財政部長莫里森（Scott Morrison）緊急喊卡才否決這筆交易。

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  • 「吉德曼公司」旗下有10座牧場，總面積約2.8個台灣大，佔澳洲國土1.3%。（圖擷自Google Map）

    「吉德曼公司」旗下有10座牧場，總面積約2.8個台灣大，佔澳洲國土1.3%。（圖擷自Google Map）

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