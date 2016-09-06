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慎防淹水！氣象局對9縣市發布大雨、豪雨特報 女星神秘現身　直播挑禮愛自己
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中國2女生搶男友 打到1人墜樓身亡

中國發生女高中生打架墜樓身亡的事件。（圖擷取自YouTube）

2016-09-06  14:53

〔即時新聞／綜合報導〕中國湖北省黃石市某高中日前發生命案，兩名女學生疑似因為爭搶男朋友，竟爆發肢體衝突，其中一人被逼到走廊牆邊，竟然翻過圍牆墜樓，不幸身亡。

根據《新浪湖北》報導，上週五（2日）下午2時許，就讀黃石市第八中學校的2名女學生在校園走廊拉扯、扭打。監視器畫面顯示，身穿白衣的女生先是在走廊站著，一待身穿藍衣的女生走來，她就衝過去賞對方一巴掌。

原本挨打的藍衣女後來展開反擊，把白衣女逼到牆角，沒想到白衣女沒察覺周遭環境，竟然順勢翻過圍牆墜樓，不幸死亡，藍衣女見狀也只能驚慌的蹲在原地。藍衣女在被警方羈押後，透露兩人爭執的原因是搶奪男朋友，詳細案情目前仍在持續調查中。

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