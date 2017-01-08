健康充電站─癌症治療講座
2017-01-08
淡水馬偕紀念醫院營養師謝佑偵1月14日上午9時30分至11時30分，在該院綜合研究大樓2樓第二講堂（新北市淡水區民生路45號）主講「癌症治療康復後飲食原則」。
此活動需事先報名，報名電話為（02）2809-4661轉2986蘇社工師。
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