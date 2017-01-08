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污染物今隨東北季風到 南台亮紅燈

2017-01-08

敏感族群外出要注意 明晚下探14度

〔記者楊綿傑、鄭瑋奇／台北報導〕空氣品質持續拉警報，中南部及外島金門昨日整天「空氣品質指標」（ＡＱＩ）都不佳，時而「警戒橘」、時而「不良紅」，僅北部稍有緩解。今天東北季風南下，南部仍將亮起紅色燈號，中部和金門為橘色警戒，北部及竹苗地區也可能達橘色等級，敏感族群外出要注意防範。

受到東北季風增強影響，今日迎風面的東半部與北部地區轉為短暫雨天氣，中部以北低溫十六至十八度，其他地區十九至廿度。最低溫將出現在週一晚間至週二清晨，中部以北十四至十五度。

氣象局表示，東北季風增強後，台灣的風向從偏東南風到南風轉變成吹東北風，風力變大，北部沿海地區最大陣風八至九級。

東北季風帶來污染物，金門地區今預估將達「警戒橘」等級，北部及竹苗地區也在黃色等級最高值，不排除達橘色等級，指標污染物為細懸浮微粒PM2.5。中部、雲嘉南及高屏地區，因大氣擴散不佳，中部ＡＱＩ至少達到橘色警戒，南部將亮起紅色「不良」燈號，指標污染物為PM2.5。污染情況將持續至明、後天，中南部及外島金門ＡＱＩ仍達橘色警戒。

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