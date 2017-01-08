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「火燒心」 胃食道逆流也會慢性咳嗽

2017-01-08

文／葉惠如

「醫師，我最近一直咳不停，但沒有痰，也沒有什麼其他的感冒症狀，咳了好幾個禮拜都沒好，同時肚子餓和躺下來的時候會特別想咳，不知道為什麼？」一名23歲女子來到診間就診時詢問。

常見造成慢性咳嗽的原因有︰服用ACEI藥物（一種高血壓藥物）導致的乾咳、胃食道逆流、鼻涕倒流、肺癌等。

詢問患者平常的飲食習慣，得知她常喝咖啡、紅茶，也愛吃甜食。晚上平躺及飯後會特別想咳嗽，從她的描述研判是胃食道逆流造成慢性咳嗽。

胃食道逆流的典型症狀是火燒心、感覺喉嚨有液體湧上來。此外，常見的症狀包含︰喉嚨有異物感、覺得癢癢的想咳嗽，常常得清喉嚨。嚴重時，甚至伴隨吞嚥時疼痛。

食道和胃交接處的賁門括約肌鬆弛會造成胃食道逆流的現象。當胃酸及內容物逆流至食道，引起食道黏膜受損、發炎、潰瘍或出血時，則可稱為逆流性食道炎或糜爛性食道炎。

逆流性食道炎根據嚴重度可分為A、B、C、D四級，其中A級最輕微，D級最嚴重。標準的診斷方法為胃鏡檢查；若確診胃食道逆流，建議接受完整的氫離子幫浦抑制劑（胃藥的一種，可抑制胃酸分泌）的療程，以達到較好的控制；此外，服用促進腸胃蠕動的藥物可以加速胃排空。

胃食道逆流者平時應減少菸、酒、甜食、油炸食物、辛辣食物、咖啡因（如咖啡、茶葉、巧克力等）的攝取。

洋蔥、大蒜、薄荷等也容易誘發胃食道逆流，應盡量避免，並配合少量多餐、定時定量、飯後半小時避免躺著或坐著，睡前2小時不要吃消夜。

胃食道逆流者應在睡覺時，將枕頭墊高，避免穿太緊身的褲子或束腹（因為會增加腹壓）；體重過重的病人可考慮減重來改善胃食道逆流。

若真的太嚴重、調整生活型態及藥物治療都無法改善時，手術改善食道括約肌的張力是最後一線的選擇。

長期胃酸逆流到食道，有可能導致食道的上皮變異，提高罹患食道癌的風險。除此之外，長期的胃食道逆流甚至會造成鼻竇炎、中耳炎、造成牙釉質損傷、吸入性肺炎及誘發氣喘等，不可不慎。

（作者為彰化秀傳紀念醫院家醫科主治醫師）

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  • 慢性咳嗽原因多，最好及早就醫，找出病因；圖為情境照，圖中人物非本文當事人。（記者蔡淑媛攝）

    慢性咳嗽原因多，最好及早就醫，找出病因；圖為情境照，圖中人物非本文當事人。（記者蔡淑媛攝）

  • 應避免吃甜食；圖為情境照。

    應避免吃甜食；圖為情境照。

  • 先不要喝咖啡 ；圖為情境照。

    先不要喝咖啡 ；圖為情境照。

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