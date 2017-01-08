「水中復健治療」 有運動運效果又安全
2017-01-08
圖‧文／江雨柔
馬小弟（化名）是中度四肢痙攣型腦性麻痺患者，從兩歲起，就到大千醫院接受水中復健治療（簡稱水療），從原本的肢體動作不便、無法自行透過輔具行走等，現在已進步到可以在浮具協助下練習走路，並且在陸地上，已經可以獨立使用助行器行走。
水的「熱」效應可以放鬆關節附近的軟組織張力，降低組織牽拉時疼痛，並增加關節活動度。
水的「浮力」則可減輕身體或肢體重量對個案的負擔，例如膝關節炎患者在水中行走，關節所承受的負擔比陸地小；或者協助個案較無力的肢體進行主動運動，提供較無力的肢體肌力訓練。
水的「黏滯性」特性，是當身體在水中活動時，水給予肢體的反作用力或阻力，隨著運動肢體受力面積、速度及方向不同，會產生不同阻力，達到更困難的增強式運動。
除了運動治療之外，透過水溫及水壓的特性，可改善全身或局部性的血液循環及強化心肺功能。
「全身性水療」是指治療師依照個案的診斷、病情以及實際功能狀況，利用水的各項特性，設計出不同方式及難易程度的水中運動治療計畫，以利個案可以安全且有效的執行復健治療。
更特殊的是藉由水的包覆特性，可以為幼兒製造除類似子宮的安全環境，讓幼兒適應且放鬆身體；進一步透過拍打水面產生的聲音或波動，提供身體多樣化感覺刺激，誘發幼兒主動執行翻身、抬手踢腳等動作，促進動作發展。
水中復健治療是一種特別且多元化的復健治療，透過水的物理特性，提供個案不同的運動治療效果，且在水在治療過程同時提供個案良好的支持保護。
因此，在水中執行運動治療，除了有良好的運動治療效果，同時兼具安全。
（作者為苗栗市大千醫院復健科治療師）
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