出國旅遊 竟招惹「頭蝨」上身

2017-01-08

文／葉昱廷

徐小姐（化名）一進到診間，緊張地問：「醫師，我的頭好癢，擦治療濕疹皮膚炎的藥都沒效！而且這樣的情況已經持續了一、兩週。」

症狀是從她出國回來以後開始出現，而且孩子也有類似的症狀。

仔細檢查她的頭皮及頭髮，發現有許多緊黏在頭髮上的蟲卵以及小蟲，用放大鏡檢視小蟲後，確認是「頭蝨」。

頭蝨是一種寄生蟲的感染，常寄生於頭、頸部位的毛髮，靠吸血維生。患者常會出現頭皮癢的症狀，在頭皮、耳後和頸背的毛髮可以發現蟲體以及緊黏在頭髮上的蟲卵。

徐小姐在使用除蝨藥物治療並搭配使用除頭蝨專用的梳子後，終於不再被頭皮癢所苦。

由於頭蝨的主要傳染途徑是藉由直接或間接接觸。若是直接頭對頭的接觸，或者間接接觸到患者使用過的物品都有可能會被傳染。倘若團體中或家中有人感染頭蝨，曾經接觸患者的人都應接受醫師的檢查，出現感染的症狀應及早接受治療。

（作者為彭賢禮皮膚科診所主治醫師）