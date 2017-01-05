血液檢測新技術 追蹤癌症免切片

2017-01-05

過去癌症腫瘤追蹤須仰賴侵入性切片，合度生技公司昨天發表新的血液檢測技術，可透過分析血液中的循環腫瘤DNA，掌握癌症變異的情況，有助於癌症復發的追蹤。目前這項技術已經在耕莘醫院、中心診所、馬偕醫院提供，但需自費約16萬元。

合度精密生物科技癌症檢測及臨床事務資深經理張施恩表示，循環腫瘤DNA來自壞死或凋亡的腫瘤細胞，藉由偵測循環腫瘤DNA的基因表現，可即時了解腫瘤的狀態。

前馬偕醫院癌症中心主任謝瑞坤說新的血液檢測技術可避免癌症患者再次接受傳統組織切片，以非侵入性的液態切片觀察腫瘤大小、藥物反應及腫瘤復發的情況。（記者吳欣恬）