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膝疤緊縮難彎曲 雷射淡化好伸展

2017-01-05

記者蔡淑媛／台中報導

16歲少女小蓁去年車禍左膝受傷，傷口癒合後留下8公分的半月型肥厚性疤痕，猶如蚯蚓爬上膝蓋，不但難看而且疤痕緊縮，難以曲膝伸展，跑步、蹲跳都不易；經複合式3階段雷射治療，昨日小蓁現身分享經驗，秀出疤痕已經變淡，膝蓋也能伸展自如了。

小蓁左膝傷口有8×4公分，深度達1公分至骨膜處，加上有蟹足腫體質，傷口癒合後疤痕肥厚、暗沉、血管增生，而且疤痕緊縮，走路時膝蓋緊蹦，難以彎曲，上運動課也不能盡情活動，感到苦惱，又不想手術去疤，半年前開始接受雷射治療。

中國醫藥大學附設醫院美容中心主任張長正利用3階段的複合式雷射治療，先以2次磨皮雷射磨平肥厚組織，接著做3次點陣飛梭雷射，細緻疤痕並促進膠原組織重組及再生，最後進行雙波染料雷射，使增生血管萎縮，達到淡疤、放鬆組織效果。

張長正說，外傷疤痕主要可分凹陷萎縮性疤痕，及肥厚性疤痕兩大類，前者主要是外力促使受傷真皮層變薄、及膠原或皮下組織缺損，後者成因則是外傷癒合過程中張力過大、持續發炎而導致，兩者經常並存。

張長正提醒，受傷後3週是傷口癒合期，是預防疤痕形成重要時期，傷者應遠離香菸尼古丁、注意防曬、加強保濕，3週後到半年是疤痕成熟期，可使用疤痕（矽膠）貼片保水減壓，能減少疤痕形成。

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  • ▲小蓁左膝肥厚性疤痕經複合式雷射治療，疤痕變淡、變平整。（記者蔡淑媛翻攝）

    ▲小蓁左膝肥厚性疤痕經複合式雷射治療，疤痕變淡、變平整。（記者蔡淑媛翻攝）

  • ▲小蓁左膝肥厚性疤痕經複合式雷射治療，疤痕變淡、變平整。 （記者蔡淑媛攝）

    ▲小蓁左膝肥厚性疤痕經複合式雷射治療，疤痕變淡、變平整。 （記者蔡淑媛攝）

  • ▲小蓁左膝傷口癒合後變成肥厚性疤痕，顏色暗沈、疤痕緊縮，難以曲膝。（記者蔡淑媛翻攝）

    ▲小蓁左膝傷口癒合後變成肥厚性疤痕，顏色暗沈、疤痕緊縮，難以曲膝。（記者蔡淑媛翻攝）

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