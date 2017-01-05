牛奶喝太少 8成學童恐長不高
2017-01-05
記者林彥彤／台北報導
8成學童攝取乳品不夠，恐鈣缺乏又影響身高發展！董氏基金會昨天公布一項調查，發現有高達8成的學童牛奶攝取不夠，其中又有3成的學童以為奶茶有鮮奶；醫師表示，乳品攝取不足，恐如日本一樣身高出現「A型反轉現象」，專家建議，每天最好喝2杯（一杯240ml）的量，並搭配運動與曬太陽，才有助身高發展。
去年11月到12月間，董氏基金會針對全台415位國小五年級學童進行攝取牛奶的調查，結果有83.3%的學童都喝不足一天360ml的建議量，且有29.2%的學童常以為早餐店裡的「奶茶」就是鮮奶。
成大醫院家醫科主治醫師吳至行指出，乳品攝取不足，恐影響國人平均身高。他舉例，日本近年就已出現乳品飲用有下降趨勢，觀察同時期日本人的身高，就出現「A型反轉現象」，也就是平均身高出現下降的趨勢；呼籲家長千萬不可忽視學童乳品的攝取。
吳至行建議，成長中的學童一天最好喝足兩盒或兩杯牛奶（一盒240ml）的量，並且搭配運動及日曬陽光，才有助於鈣質的形成；對於市售早餐店裡的「奶茶」，則要小心其內含咖啡因、糖或奶精的成分，恐不利於成長發育，應避免攝取。
董氏基金會營養師尤宣文也說，凡事不要過量。牛奶雖含鈣，卻同時富含豐富的動物性蛋白，過量攝取容易超標；另外對於對牛奶過敏或不適的學童，則建議選擇其他像是優酪乳、小魚乾以及綠色蔬菜等代替。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 台灣博士傑作Master痛宰中國棋王 棋盤驚見這一幕...
- Master痛宰中日韓60棋手 又是台灣博士傑作
- 貧窮世襲 小一生得煮飯顧病嬤
- 不捨農田閒置 崑濱伯提議分租
- 提款機前驚見「提款雞」？ 網友笑翻：要5號了
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 一早醒來想外出 家門竟被一道牆堵住…
- 遼寧艦若進台海 我數百飛彈瞄準警戒
- 林宥嘉同居丁文琪 捧金雞爆雙喜
- 當沖降稅至0.15％ 政院通過
- 以價制量獲利增 鵝鑾鼻、貓鼻頭去年多賺3千萬
- 1季36件 航空城交易仍處低檔
- 近期不設新校 廍子、新光是特例
- 自由廣場》稅改主軸不應是在所得稅率
- AV女優出道前酒店接客2萬人斬 出書曝血淚心路
- 總統府秘書長人選 傳小英考慮這3人…
- 美近代犯罪史最惡名昭彰 邪教殺人魔曼松傳病危
- 美眾院議事新規定 違規罰款1萬6千元
- 車太鉉心疼金裕貞挨罵 自爆曾因恐慌症服藥4年
- 美軍空襲敘利亞 炸死前蓋達組織25成員
- 不是好日子 台將連「網」3敗
- 小摩降投資評等 印尼政府報復
- 好市多新莊店週末開幕 交通備戰
- 商總賴正鎰：理監事反映成本多8％
- 經典賽用球來了 球大、縫線粗
- 銅鑼山線鐵路單車道 荒涼似廢墟
- 綑綁迷姦少女 「彰化之狼」判9年
- MVP之爭 大帝傲視魏少哈登
- 「最速50萬男」高中無緣國手…超挫折
- 2米黃金蟒 新園捕獲「大蟲」
- 撞緩冲器 紐約火車車禍 逾100人受傷
- 自籌財源少 非法定社福支出遭檢討
- 一例一休上路 花蓮10醫院 週六維持半天門診
- 嘉禾新村隨時可拆 文資團體反彈
- 蔬果拍賣員「糶手」 大學生拍紀錄片
- 雲林鰻苗捕獲量大增 價格腰斬
- 調查員結業 蔡︰反毒第一要務
- 蔡後天出訪4友邦 將與多國元首雙邊會晤
- 醫院設智慧教室 高醫病童開心學習
- 《張重金花10年完成三部曲》漫畫說六堆客家史「碧血丹青」發表
- 陳維齡坐鮮肉轎 爆乳挑逗宋逸民
- 垃圾焚化底渣 竹縣推回收再利用
- 69％港人不滿政治 飆新高
- 傳川普將提名海格提擔任駐日大使
- 大福彩》頭獎連34摃
- 人口直直落 屏東剩83.5萬 台東22萬人
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：牛奶喝太少 8成學童恐長不高
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分