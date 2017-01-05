牛奶喝太少 8成學童恐長不高

2017-01-05

記者林彥彤／台北報導

8成學童攝取乳品不夠，恐鈣缺乏又影響身高發展！董氏基金會昨天公布一項調查，發現有高達8成的學童牛奶攝取不夠，其中又有3成的學童以為奶茶有鮮奶；醫師表示，乳品攝取不足，恐如日本一樣身高出現「A型反轉現象」，專家建議，每天最好喝2杯（一杯240ml）的量，並搭配運動與曬太陽，才有助身高發展。

去年11月到12月間，董氏基金會針對全台415位國小五年級學童進行攝取牛奶的調查，結果有83.3%的學童都喝不足一天360ml的建議量，且有29.2%的學童常以為早餐店裡的「奶茶」就是鮮奶。

成大醫院家醫科主治醫師吳至行指出，乳品攝取不足，恐影響國人平均身高。他舉例，日本近年就已出現乳品飲用有下降趨勢，觀察同時期日本人的身高，就出現「A型反轉現象」，也就是平均身高出現下降的趨勢；呼籲家長千萬不可忽視學童乳品的攝取。

吳至行建議，成長中的學童一天最好喝足兩盒或兩杯牛奶（一盒240ml）的量，並且搭配運動及日曬陽光，才有助於鈣質的形成；對於市售早餐店裡的「奶茶」，則要小心其內含咖啡因、糖或奶精的成分，恐不利於成長發育，應避免攝取。

董氏基金會營養師尤宣文也說，凡事不要過量。牛奶雖含鈣，卻同時富含豐富的動物性蛋白，過量攝取容易超標；另外對於對牛奶過敏或不適的學童，則建議選擇其他像是優酪乳、小魚乾以及綠色蔬菜等代替。