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台大研發洗澡機 居家照護好省力

2017-01-05

健保署自去年辦理「居家醫療照護整合」計畫，昨天台大醫院金山分院分享居家醫療照護成果，該院還研發出全國第一台由醫院製造的洗澡機「金山1號」，不僅為居家醫護人員省下許多力，未來還希望進一步提供弱勢家庭使用。

台大金山分院表示，「金山1號」可結合民眾居家環境，首先利用管線連接浴室水源，再透過裝有馬達的桶子，利用抽吸原理和馬達驅動原理進行蓄水與排水的功能，便可省去過往人力搬運水桶的勞力，目前技術也已申請專利，估算製造實質成本約7萬元。

（文：記者林彥彤）

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  • （圖：台大金山分院）

    （圖：台大金山分院）

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