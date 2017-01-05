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女童天天咬指甲 課業壓力太大啦

2017-01-05

記者張軒哲／台中報導

期末考週來臨，不少家長緊盯孩子K書，但一名國小女童長期出現咬指甲動作，家長勸阻無效，眼看女兒將10根手指頭咬到流血後，帶她到身心科看診。原來小女生個性好強，很在乎分數，加上家長從小要求她要名列前茅，導致女童考前壓力大增，只好靠著咬指甲來宣洩。經醫師父母溝通後，才慢慢修正女童慣性動作。

「叫妳別咬指甲、還一直咬！」這名住在大甲的女童，從小功課就不錯，家長也自然要求她成績要維持前幾名，也讓女童相當計較分數，要求自己要考一百分或第一名，但又不知道如何排遣心理的壓力，只好靠著咬指甲來宣洩。家長發現女童會經常莫名咬指甲，大聲勸阻無效，趕緊帶女童就醫。

光田醫院身心科醫師王鴻松指出，現下兒童在家長要求下，非常在意成績，對自我要求高，家長也常拿孩子與其他親戚、同事的孩子比較，尤其是一月的期末考，甚至會成為春節聚會的比較話題，無形中增加孩子的壓力與焦慮。加上兒童情緒在無處宣洩下，可能會出現頭痛、胸悶，就醫檢查卻沒生病，曾有兒童甚至出現拔頭髮、咬指甲等強迫性行為來發洩內心焦慮感。

王鴻松表示，在發現女童情緒問題的原因後，他建議父母找機會和小朋友多互動，建議家長不要只注意成績，要多讚美孩子其他好的行為，例如孩子很有禮貌，看見長輩都會問好，父母就可以多加讚美他對親友都會打招呼。

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  • ▲圖為情境照。

    ▲圖為情境照。

  • ▲學童出現咬指甲等異常行為，提醒家長留心孩子；照片人物非新聞當事人。（記者張軒哲攝）

    ▲學童出現咬指甲等異常行為，提醒家長留心孩子；照片人物非新聞當事人。（記者張軒哲攝）

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